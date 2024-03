Si estás interesado en alguien desde hace bastante tiempo y no has tenido la oportunidad de decirle que te gusta, entonces no debes perderte este 15 de marzo pues se celebra en gran parte de los Estados Unidos y México el Día de las verdaderas confesiones, una fecha en la que podrás expresarle todo el amor o el cariño que le tienes a él o a ella. Es por esa razón que, gracias a la web norfipc, he compilado una serie de frases que te ayudarán a evitar los clásicos “Te amo” o “¿Quieres estar conmigo?” en WhatsApp. En caso ese contacto te haya dicho que sí acepta estar contigo, recuerda programar una llamada o videollamada para que así puedan agendar una cita y pasarla juntos para toda la vida. Recuerda que de los pequeños detalles puedes obtener una fortuna.

40 frases para confesar tu amor por WhatsApp en el Día de las verdaderas confesiones

Tengo ganas de un futuro contigo.

La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú.

Si me dieran tres deseos, tres veces te pediría.

Te amo hoy más que ayer, pero no más de lo que te amaré mañana.

Preferiría un minuto a tu lado que una vida sin ti.

Ojalá pierdas la calma y vengas a enloquecer conmigo.

Tú eres la estrella de mi universo.

Deberíamos darnos un tiempo. Tú me das tu presente, yo te doy mi futuro.

Despierto pienso en ti, dormido sueño contigo.

El camino será largo, pero valdrá la pena recorrerlo junto a ti.

Que me perdone el tiempo… por querer detenerlo cuando te miro.

Nada más lindo que sorprenderme sonriendo al recordarte

La vida es bella, pero es aún más hermosa desde que estás a mi lado

Quiero llenar mi boca con tu nombre

Nunca terminaré de enamorarme de ti.

Mi corazón es perfecto porque tú estás dentro de él.

Me robó un beso y yo sentí que me robó mi alma.

Sé que la perfección no existe, pero para mí eres perfecto.

Tengo los ojos llenos de ganas de verte.

Eres tan dulce que haces que la miel parezca sal.

Tú y yo; mi frase favorita.

Te quiero hasta los límites del ‘big bang’, en constante expansión.

No solo me encantas, sino que me complementas.

Eres la mejor sensación del mundo personificada.

No quiero despertar de esta fantasía nunca.

Te quiero tanto que no sé ni cómo expresarlo.

Te quiero hasta el infinito y más allá.

Anoche soñé contigo y hoy voy a tratar de hacer mi sueño realidad. Voy por ti...

Tu mirada es la gran culpable de que seas mi necesidad.

Es algo lindo conocer a alguien que te ponga nervioso, que te haga sentir extraño, que te haga hacer tonterías, que haga que te quedes sin palabras y que no puedas dejar de mirar... Así me pasa contigo.

Quizás no te lo pienses, pero cada noche antes de dormir, me imagino como seria la vida a tu lado, juntos, como pareja, como amantes.

Mi color preferido es VERTE y mi sabor preferido... TÚ

Me abrazas y desaparecen los problemas, así de sencillo.

Me gustas como para tomarte de la mano, no mirar al pasado y caminar sin rumbo fijo... sin regreso.

Quiero TODO contigo, pero NADA con nadie más.

Eres tú, solo tú quien le da sentido a mi vida

Si ves que te miro en silencio, es que te estoy diciendo que te amo con la mirada.

Llegaste tú a mi vida y desde entonces ya no espero a nadie más...

Quiero contigo muchos besos de esos, que terminan en una sonrisa.

Mi secreto está en enamorarse muchas veces de ti.

No se trata de lo que siento por ti; es lo que no siento por nadie más que por ti.

Todos mis puntos son débiles si eres tu quien los toca.

Te felicito, has sido muy inteligente, te has metido en mi cabeza desde que llegaste a mí.

Cómo negar que me encantas, si me derrito cuando te acercas.

