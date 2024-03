Una de las cosas que me gusta de la inteligencia artificial es que puedes obtener información rápida desde donde te encuentres. Lo mejor de todo es que no hay límites y es completamente gratuita. Por ejemplo, puedes usarla desde tu celular Android o iPhone para consultarle desde el clima hasta traducir un texto. Sin embargo, muchos esperan que Meta introduzca Meta IA en su aplicación de mensajería, WhatsApp, tal como adelantó WABeta Info. Aunque aún no hay demasiadas noticias sobre una fecha exacta de su llegada, hoy te enseño un pequeño tutorial para que tengas Pi Asistente y empieces a despejar tus dudas sobre un tema. Lo mejor es que no hay necesidad de instalar una aplicación complementaria a la de Mark Zuckerberg. Así que solo debes hacer todos los pasos que te indico aquí para que puedas tener su número.

Cómo añadir Pi Asistente en WhatsApp

Para poder usar Pi Asistente en WhatsApp es necesario tener que registrar un número.

¿Cuál es este? Se trata del “ +1 (314) 333-1111″.

Recuerda anteponer el símbolo “+” para que no tengas ningún problema.

WHATSAPP | Recuerda siempre anteponer el código "+1" en el número de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez que lo hayas hecho, revisa dentro de tus contactos de WhatsApp si ya lo tienes activo .

. Si no es así, puede usar este enlace: “ https://wa.me/13143331111 ″

Este te llevará directamente a Pi Asistente para que hables en español y totalmente gratis

Si ninguno de estos dos pasos te funciona, deberás ir a https://inflection.ai/

En la esquina superior de la web se encuentra un botón que dice “Meet Pi”.

WHATSAPP | De esta manera podrás tener Pi Asistente en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Presiona sobre ella y se te darán una serie de pasos para poder chatear con Pi.

Cuando llegues a una conversación, pregúntale que deseas saber si usa WhatsApp.

Y este te dará el número o enlace.

Recuerda que si está en inglés, solo háblale en español para cambiar el idioma.

