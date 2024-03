Los avatares de WhatsApp Messenger son unos diseños que sirven como representación gráfica de ti, podrás personalizarlos para que tengan similitud con tu rostro, pues es posible modificar el tipo y color de ojos o cabello, forma de la cara, vestimenta, etc. Dentro de muy poco tiempo los utilizarás por el Metaverso que está desarrollando la compañía de Mark Zuckerberg, se trata de un espacio virtual que te permitirá interactuar con tus amigos gracias a la ayuda de ciertos dispositivos. Ahora solo puedes usar los avatares como foto de perfil o stickers a través de tus conversaciones, ¿Quisieras que tus amigos también tengan acceso a esas pegatinas? Hoy te explicaré cómo hacerlo de forma detallada. Antes de comenzar, es importante aclarar que la referida función por el momento solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android, aquí también voy a enseñarte obtener dicho programa de prueba en cuestión de pocos minutos, lo mejor de todo es que no dependes de APKs modificados como WhatsApp Plus, Fouad, GB, y otras versiones alteradas.

La guía para todos usen tus stickers de avatares en WhatsApp

Primero, accede a la Google Play Store de Android.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la app “ WhatsApp ”.

”. Entra a la aplicación y desplázate hacia abajo.

Observarás la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la versión beta (es la misma app).

El siguiente paso es presionar el ícono de los tres puntos > luego en “Ajustes”.

Aquí oprime sobre el apartado “Privacidad” > “ Stickers de avatares ”.

”. Finalmente, escoge si quieres que lo vean tus “Contactos”, “Contactos seleccionados” o “Nadie”.

Escoge cualquiera de las tres opciones. (Foto: WabetaInfo)

Los últimos modos de WhatsApp que puedes activar

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?