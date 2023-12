Es cierto que WhatsApp se encuentra en una etapa donde frecuentemente viene presentando actualizaciones cada semana, sin embargo, estas a veces hacen que la referida plataforma presente ciertos errores o inconvenientes, como por ejemplo: no poder enviar mensajes, imposibilidad para visualizar los estados de tus contactos, cierres repentinos del aplicativo, y otros fallos.

Por esta razón, el aplicativo perteneciente a Meta habilitó una sección para que los usuarios se comuniquen con el soporte técnico, quienes podrían solucionar su problema en cuestión de minutos, horas e incluso días. ¿Quieres saber cómo contactarte con el área de ayuda al cliente de WhatsApp? En Depor te brindaremos todos los pasos a continuación.

Antes de comenzar, recuerda que si no has cumplido con los términos y condiciones que aceptaste al momento de registrarte, tu solicitud enviada a la asistencia técnica no tendrá efecto. Supongamos que usaste programas modificados o APKs de terceros y Meta te detectó, la suspensión podría ser temporal o permanente dependiendo de la gravedad.

Así puedes contactarte con el soporte de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es presionar el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca en “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo y oprime sobre el apartado “Ayuda”.

Aquí aprieta la sección denominada “Centro de ayuda”.

WhatsApp te preguntará lo siguiente: “ ¿Cómo podemos ayudarte? ”.

”. Pulsa el botón verde que dice “ Soporte ”.

”. Finalmente, escribe el problema que presentas en el campo de texto > dale a “Siguiente” y después en “Enviar mi pregunta a soporte de WhatsApp”.

Deja el problema que vienes presentando para que WhatsApp lo solucione. (Foto: GEC)