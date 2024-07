Que no se te pase. Una de las cosas que muchos no gustan de WhatsApp es que no puedes leer tus mensajes con tranquilidad sin tener que aparecer en línea. Pero eso se acabó, porque con estos pasos sumamente escondidos lo podrás realizar rápidamente.

Se trata de la opción para que nunca tus amigos se enteren de que estás “en línea”. ¿Cómo se hace? Lo bueno es que no hay esa necesidad de tener que descargar aplicaciones de terceros, ni mucho menos aquellas aplicaciones que pueden malograr tu smartphone.

Cómo leer tus mensajes de WhatsApp sin estar “en línea”

Desactivar desde los Ajustes

Lo que tienes que hacer aquí será dirigirte a los Ajustes de WhatsApp, tanto en tu terminal Android o iPhone, y luego presiona donde dice “Privacidad”. A continuación, en la parte principal, ubicarás un botón que dice “Hora de últ. vez y en línea”. Una vez dentro, presiona en “Nadie” y en “Quién puede ver cuándo estoy en línea”, elige “Igual que la hora de últ. vez”.

WHATSAPP | De esta forma deberá culminar tu configuración en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Habilitar el widget

Este truco es bastante sencillo, aunque solo funciona en los terminales Android. Debes encontrar un punto en blanco y presionar dos segundos sobre la pantalla. Aparecerá una notificación en la zona baja y pulsa en “Widgets”. Ahora solo dirígete a WhatsApp y elige la ventana más grande. De esa manera chequearás esos mensajes aunque los hayas recibido anteriormente.

WHATSAPP | Así deberás amoldar el widget de la app. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Activar el “modo avión”

Esta es la opción que tiende a ser la más segura y cómoda. Solo baja la barra de herramientas de tu smartphone y activa el “modo avión”. En ese instante abre WhatsApp, lee ese mensaje y listo. Incluso, puedes contestar. Luego desactiva el “modo avión” y listo.

WHATSAPP | Recuerda que puedes enviar hasta mensajes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.