WhatsApp continúa siendo la aplicación más descargada en lo que va del 2022. Según datos directos de SensorTower, la app se posiciona por encima de TikTok, Facebook y hasta Messenger. Pero hay detalles que solemos tenerlos en la mira: como por ejemplo los chats archivados.

Si visualizas la pestaña “Archivados” o “Chats archivados” por encima de tus conversaciones, existe un truco para moverlo al final y así no interrumpan los chats en donde has iniciado una conversación. Lo mejor de todo es que no es necesario tener que descargar un programa de terceros o APK que rompan con la privacidad de WhatsApp .

CÓMO ELIMINAR PESTAÑA “ARCHIVADOS” DE WHATSAPP

Si ves la pestaña de “Archivados” encima de tus conversaciones deberás realizar lo siguiente.

Ingresa a los Ajustes de la aplicación.

Ahora dirígete a Chats.

En ese momento derás desactivar la pestaña de “Mantener los chats archivados”.

Si tienes esta función activa los chats archivados permanecerán archivados cuando recibas un mensaje nuevo.

Con esta función evitarás que tus conversaciones archivadas se posen por encima del resto de chats de WhatsApp. (Foto: MAG)

Ahora regresa a la parte principal de tus conversaciones y verás que la pestaña archivados estará debajo de todos tus chats.

Sin embargo, recuerda que si alguien te escribe, esa persona regresará a la ventana principal de WhatsApp.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.