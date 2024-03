WhatsApp te permite enviar mensajes, archivos multimedia, realizar llamadas, videollamadas, seguir canales y publicar estados, esta última es una de las actividades más utilizadas en la referida plataforma de comunicación instantánea. Si visualizas una historia y no sabes qué responderle a tus amigos, familiares o compañeros del trabajo, puedes reaccionar con cualquiera de los siguiente emoticones que vienen de forma predeterminada (no hay opción de cambiarlos): carita enamorada, carita riéndose con lágrimas en los ojos, carita de sorprendido, carita triste, el ícono que representa “por favor”, aplausos, cono de fiesta y el número 100. Ahora, llegaron las mismas reacciones a la aplicación estable, pero con tus avatares, ¿Quieres activar dicha característica? Es algo que hoy te explicaré de inmediato. Recuerda que al momento de crear tus avatares también recibes un paquete con decenas de stickers animados, pues estos ahora van a servir para reaccionar a los estados, sin duda la nueva herramienta se encargará de mejorar la interacción y hará que tus respuestas sean más divertidas. No será necesario que descargues apps de terceros, el programa beta o versiones modificadas.

La guía para reaccionar con avatares en los estados de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Recuerda haber creado tus avatares , ¿No sabes cómo hacerlo?

, ¿No sabes cómo hacerlo? Abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Ahora, ingresa a los “Ajustes” > oprime el apartado de nombre “Avatar” > dale a “Crear tu avatar” y luego en “Comenzar”.

Te permite crearlo tomando una fotografía de tu rostro o manualmente > selecciona un tono de piel.

Es opcional realizar más cambios, de lo contrario pulsa en “Listo”.

Retrocede y accede a la pestaña “Novedades”.

Visualiza una historia y haz el gesto deslizar hacia arriba .

. Se habilitarán las reacciones con emoticones y el ícono de tu avatar, toca el último.

Finalmente, aprieta sobre cualquiera de los avatares para reaccionar a la historia del contacto.

Estas son las expresiones que vienen por defecto. No se pueden modificar. (Foto: GEC)

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

SOBRE EL AUTOR Anthony Colona Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Superior Tecnológico Privado Cepea. Cuenta con más de 5 años de experiencia realizando periodismo en Lima y regiones para medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.