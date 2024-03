WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usan para conversar todo el tiempo; sin embargo, la diversión se puede acabar en cualquier momento debido a que alguien con quien tenías absoluta confianza te puede bloquear. Esto se debe a que has tenido una riña, o simplemente ha decidido evitar chatear contigo. ¿Cómo lo sé con exactitud? Si has probado los pasos como revisar sus Estados, la foto de perfil, la info, y todas ellas aparecen con normalidad, pues hoy te daré un tutorial que debes emplear para que de una vez te saques la duda y así lo implementes en tu vida diaria. Eso sí, no hay necesidad de descargar alguna aplicación de terceros que complemente al programa de Meta, por el contrario, solo tienes que contar con la plataforma completamente actualizada en tu dispositivo Android o iPhone.

Cómo descubrir en un segundo que te han bloqueado en WhatsApp

Los pasos te los voy a resumir para que lo entiendas sin necesidad de hacer otro esfuerzo.

Abre WhatsApp totalmente actualizado en tu celular Android o iPhone .

. Luego anda a la conversación donde piensas que tu amigo o contacto te ha bloqueado.

A continuación, dirígete a la barra superior del chat.

Encontrarás el botón de “Llamada”, también puedes emplear la “Videollamada”.

WHATSAPP | Solo debes presionar el ícono de la llamada en caso pienses que esa persona te ha bloqueado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Dale allí y si esa persona te ha bloqueado, esa comunicación se cortará al toque.

En caso solo ha decidido ocultar ciertos detalles de tu información, se quedará sonando hasta que contestes.

Lo mejor de ello es que si no te ha bloqueado y tu Whatsapp sigue sonando, será pedirle disculpas o que te has equivocado al marcar .

. De esa manera no dejarás rastro que lo que quisiste hacer era saber si te había bloqueado o no.

WHATSAPP | Recuerda que si se corta en menos de 1 segundo, quiere decir que te ha bloqueado de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aquí te enseño más trucos de WhatsApp

