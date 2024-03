Si estás enamorado de alguien y no puedes declararte porque sientes que te falta demasiado, pues es lo más normal del mundo. A veces puedes tener miedo al rechazo, es por esa razón que hoy te enseñaré cómo detectar si tu ‘crush’ está interesada o no en ti. Para ello debes probar el truco que te menciono: el de saber si te han silenciado. ¿Cuáles son los requisitos? Lo único que tienes que tener en tu celular Android o iPhone es la versión más reciente de WhatsApp. Tras ello no hay necesidad de descargar ninguna app complementaria ni tampoco WhatsApp Plus ya que esta APK te puede dejar sin cuenta en pocos días. El tutorial que te explico ahora es bastante eficiente y son varios amigos míos los que la han probado con éxito. Así que no te quedes sin saberlo y sigue todos los pasos para que puedas dar el siguiente paso en tu amistad.

Cómo saber si tu ‘crush’ te silenció en WhatsApp

Si solías recibir respuestas rápidas de tu ‘crush’ y, de pronto, estos mensajes se vuelven mucho más lentos o inexistentes, esto podría ser un indicio de que te han silenciado .

Si ya no puedes ver las actualizaciones de estado de ese contacto, también es posible que haya pasado lo que tanto no quieres.

Si la hora de última conexión de ese contacto no es visible para ti, es posible que te hayan silenciado.

WHATSAPP | Desde ahora puedes saber si te silenciaron o no en WhatsApp. Solo debes usar estos pasos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, recuerda que ahora también pueden borrar el "en línea" a fin de evitar que cualquiera vea que está conectado a fin de no tener que responder un texto.

a fin de no tener que responder un texto. Si notas que la foto de perfil o la información personal de ese contacto cambian y no puedes verlos, podría indicar que te han silenciado.

En ese aspecto, solo es necesario ir a un grupo de WhatsApp o crear uno con tu mejor amigo y tu ‘crush’. En ese instante deberás etiquetarlo con un “@”. De seguro su celular sonará. Si responder rápido, quiere decir que es posible que haya decidido silenciarte en la conversación individual.

WHATSAPP | También puedes crear un grupo de WhatsApp para saberlo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Otra prueba infalible es que, en caso tengas una salida con esa persona o se encuentren solos, sería bueno que le mandes un mensaje. Si no suena o no vibra, también es signo de que no desea ver tus mensajes.

