A través de WhatsApp Messenger sueles compartir o recibir una gran cantidad de mensajes y archivos multimedia a diario, como por ejemplo: imágenes, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., así que buscar un determinado elemento en el extenso historial del chat se convierte en una tarea bastante tediosa y compleja. He probado un método muy efectivo que de inmediato te enseñaré, el cual consiste en separar todos los audios de una conversación personal o grupal, significa que se organizarán independientemente de los demás mensajes y archivos, sin duda te ayudará a ahorrar una gran cantidad de tiempo y será muy útil cuando quieras encontrar una nota de voz específica. Antes de comenzar, es importante aclarar que no será necesario descargar aplicaciones de sitios externos o programas modificados que al momento de utilizarlos haya riesgo de que te suspendan de manera temporal o permanente, pues todo lo vas a hacer con la herramienta “filtros” que la mayoría de usuarios no conoce.

Así puedes separar todas las notas de voz enviadas o recibidas en un chat de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de la lupa que se ubica en el extremo superior derecho.

que se ubica en el extremo superior derecho. Se desplegarán varias opciones.

Son los filtros de búsqueda.

El siguiente paso es tocar en el filtro denominado “ audio ”.

”. De inmediato te saldrán las notas de voz enviadas o recibidas de todos los chats (se organizarán por fecha).

Vuelve a oprimir la barra de búsqueda y escribe el nombre de un contacto o grupo.

Debajo aparecerá la etiqueta “ De (nombre del usuario) ”, apriétala y automáticamente vas a separar todos los audios de los mensajes textuales y archivos multimedia de una conversación.

”, apriétala y automáticamente vas a separar todos los audios de los mensajes textuales y archivos multimedia de una conversación. Sin duda será de mucha utilidad para encontrar rápidamente una nota de voz.

SOBRE EL AUTOR Anthony Colona Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Superior Tecnológico Privado Cepea. Cuenta con más de 5 años de experiencia realizando periodismo en Lima y regiones para medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.