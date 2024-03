¿Ya no recibiré mensajes? Una de las cosas que siempre buscan los usuarios es cómo poder usar WhatsApp en sus dispositivos Android o iPhone sin necesidad de introducir una NanoSIM o chip. Pues es bastante sencillo y no tienes que generar ningún número virtual que, a la larga, podrías terminar perdiéndolo. Existen varios tutoriales al respecto, pero el truco que te mencionaré hoy me ha traído resultados y es por eso que te lo mostraré hoy. Eso sí, siempre tendrás que conectarte a tu router o alguna señal Wifi ya que al no contar con una tarjeta de telefonía, es casi imposible conectarte con los datos, ello con la finalidad de que puedas recibir tus mensajes como habitualmente lo hacía, además de fotos, videos, GIF, stickers, entre otros.

Cómo usar WhatsApp sin chip en el celular

Lo primero, como te había mencionado, será pedirle el celular a tu amigo o familiar.

Allí solo deberás introducir tu NanoSIM.

Ahora en tu teléfono simplemente descarga WhatsApp y empieza con todos los pasos .

. Deberás elegir tu idioma, luego coloca el número que deseas registrar y en ese momento se te pedirá el código de verificación .

. Esos 6 dígitos los podrás ver en el teléfono de tu amigo.

WHATSAPP | Una vez que ingreses a WhatsApp, se te pedirá tu número. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ponlo y listo . Continuarás en tu nuevo dispositivo y te saldrá qué nombre deseas colocarte.

. Continuarás en tu nuevo dispositivo y te saldrá qué nombre deseas colocarte. Luego, en caso tengas una copia de seguridad guardada, deberás descargarla .

. Ahora empezarás a chatear con todos tus amigos en WhatsApp .

. Eso sí, no olvides siempre estar conectado a internet para recibir los mensajes, además de retirarle la NanoSIM del celular de tu amigo.

