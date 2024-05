Hace pocos días aterrizó la herramienta “eventos” en la versión beta de WhatsApp Messenger para los usuarios de iOS y Android, básicamente, es una función que te permite organizar reuniones personales o virtuales a través de las conversaciones grupales o comunidades, el objetivo es que la planificación de actividades no sea un simple mensaje que se pierde por el extenso historial del chat, pues la opción se encargará de enviarte notificaciones de recordatorio sobre el evento para promover la asistencia de la mayoría de personas. Es probable que hayas enviado un evento con ciertos errores, por ejemplo: colocaste mal el título, ubicación, fecha, etc., no lo elimines y tampoco crees otro porque se registra en el historial, aquí te enseñaré a editarlo en cuestión de segundos.

Aprende a editar un evento de WhatsApp

Primero, corrobora que el programa beta de WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play y App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play y App Store. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es ingresar a una comunidad o conversación grupal.

Presiona sobre el nombre del chat y se desplegarán las opciones del mismo.

Oprime la sección que dice “ Eventos ” (se ubica debajo de la descripción)> aquí toca cualquier evento vigente o pasado.

” (se ubica debajo de la descripción)> aquí toca cualquier evento vigente o pasado. Aprieta el botón verde que dice “ Editar evento ”.

”. Modifica lo que desees: el nombre, la descripción, hora, día, mes, ubicación y tipo de llamada.

Finalmente, pulsa el botón verde para conversar los cambios.

