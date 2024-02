Algunos creadores de contenido de TikTok, Facebook, Reels de Instagram, y otras redes sociales, engañan a sus seguidores sobre algunos temas de WhatsApp Messenger para obtener una mayor cantidad de vistas, pues les mienten diciendo que pueden realizar algo que es imposible de hacer desde la referida plataforma de mensajería instantánea.

En esta oportunidad, te diré cuáles son los trucos internos y externos de WhatsApp que no sirven para nada, significan que son totalmente falsos, incluso los puse a prueba en mi dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android y lo único que conseguí fue perder el tiempo.

Es importante aclarar que aquí no mencionaré nada relacionado a los programas modificados, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., pues de acuerdo a la compañía Meta son versiones no oficiales que al utilizarlas podrían banearte de manera temporal o permanente.

Estos son los 4 trucos falsos de WhatsApp

Expulsar a la persona que creó un grupo : así el creador original de la conversación haya designado a varios administradores, estos no podrán eliminar al admin. principal de ninguna manera.

: así el creador original de la conversación haya designado a varios administradores, estos no podrán eliminar al admin. principal de ninguna manera. Realizar screenshots a las imágenes y videos de única visualización : no es posible tomarle captura de pantalla a estos archivos, ni siquiera con aplicaciones de terceros o aquellas que graban la pantalla del teléfono, algo similar sucede con algunas plataformas streaming como Netflix, pues el objetivo es reforzar la privacidad del contenido enviado.

: no es posible tomarle captura de pantalla a estos archivos, ni siquiera con aplicaciones de terceros o aquellas que graban la pantalla del teléfono, algo similar sucede con algunas plataformas streaming como Netflix, pues el objetivo es reforzar la privacidad del contenido enviado. Tercer check azul : WhatsApp cuenta con tres tipos de marcas de visualización, una de color plomo (indica que el mensaje todavía no ha sido recibido por el destinatario); doble check plomo (el mensaje llegó, pero aún no lo lee); doble check azul (leyeron tu mensaje). Durante mucho tiempo se rumoreaba la aparición de un tercer check azul, el cual iba a figurar cuando le tomes una captura de pantalla a la conversación, esto es 100% falso.

: WhatsApp cuenta con tres tipos de marcas de visualización, una de color plomo (indica que el mensaje todavía no ha sido recibido por el destinatario); doble check plomo (el mensaje llegó, pero aún no lo lee); doble check azul (leyeron tu mensaje). Durante mucho tiempo se rumoreaba la aparición de un tercer check azul, el cual iba a figurar cuando le tomes una captura de pantalla a la conversación, esto es 100% falso. No dejar el visto en los chats grupales: cada vez que ingresas a un grupo ya estás dejando el visto o doble check azul en todos los mensajes o archivos multimedia enviados, ni siquiera lo evitarás desactivando la confirmación de lectura.

Trucos para que WhatsApp sea más seguro

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?