WhatsApp tiene un montón de cosas bastante curiosas. A través de la aplicación no solo tienes la opción para realizar llamadas a todo el mundo de forma gratuita, sino también contar con los stickers personalizados, mismos que puedes crear desde tu dispositivo Android o iPhone. Pero de seguro te habrás preguntado algo bastante curioso: ¿Sabes cómo ver cuántos mensajes has enviado desde que te creaste tu cuenta? Este paso es bastante sencillo y no hay necesidad de introducir tu cuenta a una página extraña ni mucho menos descargar aplicaciones aparte. Solo sigue estos pasos que te brindo para que lo hagas de forma inmediata.

Cómo saber cuántos mensajes has enviado en WhatsApp

Para poder emplear este truco solo es necesario ingresar a los Ajustes de WhatsApp.

Alí dirígete a la opción de Almacenamiento de datos.

De seguro verás todo un panel con opciones relacionado con la descarga, la administración de tu almacenamiento, entre otros.

Pero también hay un apartado que dice “Uso de datos”.

Pulsa sobre él y verás un panel lleno de detalles.

En ese momento revisa solo el apartado de “mensajes”.

Ese es el número de mensajes que has enviado en WhatsApp desde que lo creaste.

Lo mismo puedes chequear en el apartado de videos, fotos, estados, llamadas, etc.

Cabe precisar que si reinicias este número, es posible que todo se ponga en cero.

WHATSAPP | Así se mostrará el dato en tu celular Android y iPhone. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.