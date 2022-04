Si decides desactivar la confirmación de lectura de WhatsApp sucederá lo siguiente: no vas a dejar el doble check azul cuando veas un mensaje, foto, video, documento o nota de voz que hayas recibido; sin embargo, esto no aplica para los chats grupales, ya que al abrir la referida conversación dejarás el visto de inmediato. Existen muchas personas a quienes no les gusta dejar rastro en un grupo, no se sabe cuál sea la razón, pero evitan hacerlo e incluso se quedan con la curiosidad de saber lo que sus amigos han enviado, sobre todo si se trata de un audio, así que en esta oportunidad te enseñaremos a descargar todos los mensajes de voz de WhatsApp para que los puedas reproducir sin entrar a un chat grupal.

Es importante aclarar que con este truco se van a descargar automáticamente todos los audios que te envíen por WhatsApp, ya sea a través de un chat personal o grupal, así los vas a poder reproducir de dos diferentes maneras sin dejar el visto. Toma nota.

LOS PASOS PARA DESCARGAR TODOS LOS AUDIOS DE WHATSAPP AUTOMÁTICAMENTE

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS (en iPhone el proceso es diferentes, pero son las mismas funciones).

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS (en iPhone el proceso es diferentes, pero son las mismas funciones). Abre, WhatsApp y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho, se desplegarán algunas opciones entra en “Ajustes”.

Aquí toca en “Almacenamiento y datos” > ubícate en la sección “Descarga automática”.

Finalmente, aprieta sobre los apartados “Descargar con datos móviles” y “Descargar con Wi-Fi”, en ambos selecciona “Audio”.

Listo, ahora solo queda esperar que recibas una nota de voz de WhatsApp, pues incluso si no abres la aplicación de mensajería de igual manera se descargarán automáticamente. Seguro te estarás preguntando ¿Cómo puedo reproducirlos? hay dos maneras y son las siguientes:

Un método sería desde un chat personal de WhatsApp o el de un amigo, no obstante, queda excluido el chat grupal en donde enviaron el audio, de lo contrario dejarás el visto.

o el de un amigo, no obstante, queda excluido el chat grupal en donde enviaron el audio, de lo contrario dejarás el visto. Abre la app y entra a cualquiera de estas conversaciones, pulsa en el ícono del clip que está al lado del botón de “enviar”.

Escoge “Audio” y te saldrán todas las notas de voz, desde la más reciente hasta la más antigua, la primera de la lista es la más actual.

Por último, reprodúcelas. Ojo, no las envíes.

Otra forma de reproducir audios descargados de WhatsApp

Accede a la aplicación “Gestor de Archivos” o “Mis Archivos”.

Entra a la categoría “Audios”.

Y te saldrá toda la lista de audios descargados, incluyendo los que has bajado desde otras plataformas.

Solo queda reproducirlas individualmente hasta encontrar un audio de WhatsApp.

¿El iPhone 5 puede tener WhatsApp?

Los iPhone de Apple requieren al menos iOS 10 para ejecutar WhatsApp a partir de ahora, lo que significa que todos los usuarios de iPhone 5 y superiores pueden continuar usando la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta. Esto también significa que el iPhone 4 y el iPhone 4s dejarán de ser compatibles con la popular aplicación de mensajería, detalla el sitio web news18.com.