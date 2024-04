No existe mayor alegría que la de comprar un smartphone, pero si usas WhatsApp debes saber que abrir tu cuenta en el nuevo equipo es una tarea bastante tediosa de realizar, sin embargo, parte de este complicado proceso sirve para reforzar la seguridad de la información del usuario, ya que previamente debes verificar tu número telefónico, ¿Cómo? Recibiendo un código de autenticación por mensaje de texto SMS o llamada telefónica, aunque corres el riesgo de que esa clave secreta caiga en manos equivocadas y te roben la cuenta. Existe otro método más seguro que la mayoría de usuarios no conocen, me refiero a la nueva herramienta denominada “Passkeys” o “claves de acceso”, en resumen, te ayuda a iniciar sesión colocando tu huella dactilar, patrón o reconocimiento facial, significa que no será necesario recibir un código por SMS o llamada, ¿Quieres saber cómo usar dicha función? De inmediato voy a enseñarte el proceso completo.

Así puedes verificar tu cuenta de WhatsApp con huella, patrón o Face ID

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubica en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es buscar y tocar en el apartado “ Cuenta ”.

”. Aquí oprime en “ Claves de acceso ”, como puedes apreciar, aparecerá una ventana en donde te indican que serás capaz de iniciar sesión con tu huella dactilar o Face ID .

”, como puedes apreciar, aparecerá una ventana en donde te indican que . Esta clave se almacenará de forma segura en un administrador de contraseñas y en tu correo de Gmail.

Procede a pulsar en “ Crear clave de acceso ”.

”. Selecciona un correo electrónico personal y dale a “Continuar”.

y dale a “Continuar”. Finalmente, coloca tu huella dactilar, patrón de seguridad o el reconocimiento facial.

Eso sería todo, cada vez que registres tu cuenta en otro smartphone (que use el mismo correo), tendrás la opción de verificarla con “Passkey”, solamente coloca tu huella o usa el Face ID.

