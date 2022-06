Debido a la pandemia por el COVID-19, las llamadas y videollamadas se han convertido en herramientas muy importantes para cualquier aplicación que te permite comunicarte con una o varias personas, una de estas plataformas es WhatsApp, la cual ahora te brinda la posibilidad de silenciar a uno o varios contactos durante el transcurso de una llamada grupal, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Depor lo explicaremos a continuación.

¿Tiene sentido silenciar a alguien en plena llamada grupal? la respuesta es sí, y la referida aplicación perteneciente a Meta tiene una buena excusa que fundamente la nueva opción para los grupos. WhatsApp indica que si alguno de los contactos olvida silenciarse o no se ha dado cuenta que ha ingresado a la llamada, es posible quitarle el audio para que el ruido de su entorno no afecte a toda la comunicación, ya que por ejemplo: esa persona podría estar en el bus, estadio, concierto, etc., lugares en donde hay mucha bulla.

Es importante aclarar que el administrador del grupo o la persona que ha iniciado una llamada o videollamada, no tiene el poder suficiente para expulsar a alguien de una sala, esto debido a que ahora los integrantes de un chat grupal pueden unirse cuando quieran, incluso si la llamada ya ha comenzado, así nadie tendrá que invitarte para que participes de la comunicación.

CÓMO SILENCIAR CONTACTOS EN UNA LLAMADA GRUPAL DE WHATSAPP

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple. También es necesario que pertenezcas a un chat grupal que tenga como mínimo 3 integrantes (incluyéndote).

Ahora, ingresa a la conversación grupal y presiona sobre el ícono del teléfono que se ubica en el extremo superior derecho.

Cuando todos contesten a la llamada, toca la foto o nombre de cualquier contacto que quieres silenciar.

Se abrirá una mini ventana en la parte inferior con el nombre de ese contacto junto a dos opciones: “Escribir mensaje a (nombre del contacto)” y “Silenciar a (nombre del contacto)”, elige la segunda.

Listo, eso sería todo. Así es como silencias a una persona durante el transcurso de una llamada grupal, pero, ten en cuenta que solo lo habrás silenciado para ti y no para los demás integrantes, si ellos no quieren escucharlo tienen que realizar el mismo procedimiento.

