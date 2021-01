¡Atento! En la actualidad, son muchas cosas las que se comparten en WhatsApp : desde mensajes de texto hasta videos, fotos, GIF y los divertidos stickers animados. Sin embargo, esto también puede generarte dolores de cabeza. ¿Por qué? Aquí te explicamos qué es lo que sucede.

Resulta que, durante esta semana, miles de usuarios han reportado en las redes sociales que han recibido un mensaje bastante raro a través de WhatsApp indicándoles que ingresen al enlace que se hace mención.

Si le das al link, este no solo abrirá una página maliciosa, sino que el mensaje se replicará a todos tus contactos de manera automática sin que tú hagas algo.

¿Cómo sé qué mensaje es? El canal de YouTube de Lukas Stefanko menciona que este enlace spam tiene como principal fuente Google Play. La URL, señala adslzone , “puede parecer real para un inexperto porque empieza con un play.google.store.apps, parecido a la web original de play.google.com/store”.

Incluso, si instalas el programa, este te pedirá acceso no solo a tus notificaciones, sino también permisos para enviar o responder los mensajes que te llegan por WhatsApp a través de la función de respuesta rápida.

Este es el enlace que nunca debes abrir en WhatsApp. (Foto: Lukas Stefanko)





Otro peligro está en que la app funciona en segundo plano, teniendo información no solo de tus contraseñas, sino también de tu cuenta bancaria en caso uses la app de tu entidad financiera.

Incluso, si uno ve el video de Stefanko, podrá apreciar no solo qué es lo que hace la app con tu celular, sino además revisar el código de la cantidad de información que obtiene para así enviárselas a otra persona tercera.

“La mejor manera de protegerse ante estos ataques, más allá de no hacer clic en estos enlaces maliciosos, es no instalar aplicaciones de orígenes desconocidos, y no darles ningún permiso adicional si no nos fiamos de su origen”, reporta adslzone.