¿Ya cambió WhatsApp en tu celular? Desde inicios de noviembre las personas, cuando abran la aplicación, ya no observarán “WhatsApp from Facebook”, sino “ WhatsApp from Meta ”. ¿Qué es lo que significa realmente? ¿Cambiará algo si empiezo a chatear? Son muchas las dudas y aquí te explicaremos todo.

Desde que Mark Zuckerberg anunció que su compañía Facebook cambiaba de nombre a Metaverso, diversas aplicaciones del conglomerado también modificaron su logotipo con la finalidad de que sepas que estás utilizando una app de Meta.

¿Qué significa “WhatsApp from Meta”?

Es simplemente un cambio de marca. Con ese sello se te dice que estás utilizando una de las tantas aplicaciones de Meta y que puedes compartir tus publicaciones con otras apps que también pertenecen al grupo como Facebook, Messenger, Instagram y Oculus.

WhatsApp from Meta ha empezado a cambiar ciertas funciones de la app que antes no contaba. (Foto: MAG)

Por otro lado, la interacción o las funciones que se encuentran en WhatsApp no variarán en forma y se seguirá usando como un programa para mandar y recibir mensajes de todo tipo, incluyendo contenido multimedia y documentos.

El objetivo de Meta también está en mejorar la privacidad de las conversaciones de las personas, por lo que estas seguirán con el cifrado de extremo a extremo para que así nadie más pueda ver tus chats.

¿Qué es Meta, el Metaverso de Facebook?

Durante su presentación a finales de octubre, Mark Zuckerberg indicó que el futuro de la humanidad es estar en el “metaverso”, en el que las personas se moverían con sus avatares personalizados. Asimismo, todas las persona podrán navegar en Meta utilizando las aplicaciones que siempre usan, como es el caso de WhatsApp.

Esta agrupará también a empresas como Oculus, Messenger, Instagram, entre otras marcas que maneja Mark Zuckerberg. ¿Y tú cuál usas? Estas también se llaman en lugar de Oculus a “Oculus from Meta”, de Messenger a “Facebook Messenger from Meta” y de Instagram a “Instagram from Meta”.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.