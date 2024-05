A través de los estados de WhatsApp Messenger puedes compartir imágenes, videos y GIFs, además, cuenta con un campo de texto que te permite agregar una descripción para darle contexto al contenido publicado. En las historias de la referida aplicación se suele colocar como pie de foto el nombre del lugar o establecimiento que visitas, ya sea un restaurante, centro comercial, avenida, etc., sin embargo, muchos usuarios no saben que la sección estados tiene una herramienta denominada “Sticker dinámico” para que le agregues a tus publicaciones la ubicación exacta de un sitio, función similar a la de Instagram. También conocida como “etiqueta de ubicación”, se trata de una característica nativa de la plataforma perteneciente a Meta, así no tendrás que descargar aplicaciones de terceros o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., ¿Quieres aprender a utilizarla? A continuación te explicaré el proceso a seguir.

El truco para colocar una ubicación en los estados de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre la pestaña “Novedades” que se ubica en la parte inferior de la interfaz principal.

El siguiente paso es oprimir en la sección “Mi estado”.

Procede a tomar una fotografía o grabar un video, incluso puedes adjuntar un archivo de la galería.

Cuando la imagen se expanda por completo, arriba observarás un conjunto de herramientas > toca el ícono de los stickers.

En el apartado de “ Stickers dinámicos ” aprieta la herramienta “ Ubicación ” (ícono de la chincheta) > aquí se abrirá un mapa.

” aprieta la herramienta “ ” (ícono de la chincheta) > aquí se abrirá un mapa. Pulsa la opción “Seleccionar tu ubicación actual” o busca un determinado establecimiento.

Finalmente, ajusta el sticker dinámico y compártelo en tu estado.

