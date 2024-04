WhatsApp es una de las aplicaciones que está llena de cosas curiosas. En la actualidad he encontrado diversidad de funciones que me gustan como proteger mi privacidad, mejorar mi visión con el “modo oscuro” renovado, e incluso crear stickers personalizados. Pero también tienes la particularidad de activar el “modo ciruela”. ¿Cómo lo logro? El método es bastante fácil y solo necesitarás tu móvil a la mano y una aplicación de terceros que se encuentra dentro de la tienda Google Play y no es para nada ilegal o peligrosa, además que es completamente gratuita. Aunque todavía se espera que la plataforma de Meta te permita modificar el color completo de tus chats, por lo menos este truco te ayudará a cambiarlo.

Cómo activar el “modo ciruela” en WhatsApp

Lo primero será ingresar a la tienda de aplicaciones de tu smartphone Android.

En ese caso Google Play. Allí baja la app denominada como Nova Launcher.

Ahora abre el programa y define el estilo de cómo deseas que se muestre la pantalla principal de tu celular.

WHATSAPP | Recuerda siempre establecer como predeterminado Nova Launcher para que no hayan inconvenientes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante deberás abrir nuevamente Nova Launcher y pulsar sobre el cintillo naranja .

. Ahora determina como predeterminada la app para que así no vuelva a la anterior capa de personalización.

la app para que así no vuelva a la anterior capa de personalización. Una vez culmines el proceso, toca el segundo. Para ello anda a tu navegador favorito.

Busca la imagen del ícono de WhatsApp de color ciruela .

. Desgárgala y mantena en tu smartphone.

Como tercer paso deberás presionar sobre el logo de WhatsApp y esperar que aparezca un menú.

WHATSAPP | Cuando logres los demás pasos, toca colocar el ícono nuevo de WhatsApp en "moco ciruela". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pulsa en “Editar” y luego nuevamente dale sobre el ícono de la plataforma de Meta.

Elige “Aplicaciones”, “Fotos” y selecciona la foto que anteriormente guardaste .

y . En ese instante define el tamaño del nuevo ícono y listo, ya habrás activado el “modo ciruela” en WhatsApp.

