Es todo un fenómeno. Un mapache dando vueltas mientras que de fondo se escucha a la cantante italiana Raffaella Carrá con un tema de 1982, se ha convertido en viral en todo el mundo. ¿Ya lo has visto? El animal, conocido popularmente como “Pedro” por las redes sociales, no solo ha llegado a la plataforma de TikTok, sino también sus dulces pasos se han transformado en GIF, videos, etc. En WhatsApp ahora lo puedes mandar como sticker o pegatina a todos tus amigos para que se diviertan demasiado en tus conversaciones, pero no es lo único, hay posibilidades de añadirle un audio para que, el conocido “procyon” u “oso lavador”, baile al ritmo de la música como si estuviera en una discoteca.

Cómo mandar un sticker con audio del mapache Pedro en WhatsApp

Lo primero será descargar el sticker del “Mapache Pedro” .

. Para ello simplemente abre la app Sticker.ly, misma que puedes obtener en tu celular Android o iPhone .

misma que puedes obtener en tu celular o . Tras ello deberás otorgarle los permisos correspondientes.

Ahora en la barra de búsqueda coloca “Pedro Pedro Pedro” o “Mapache Pedro”.

Se te mostrarán una serie de opciones. Solo elige la que más te guste.

Pulsa en “Añadir a WhatsApp” y listo.

WHATSAPP | Si lo que deseas es tener al "Mapache Pedro" con audio en WhatsApp, entonces usa Sticker.ly. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese istante anda a TikTok y busca el video del “Mapache Pedro” .

. Descárgalo y conviértelo en audio usando este enlace .

. Allí tienes que subir el archivo del clip y lo transformará en mp3.

WHATSAPP | De esta manera lucirá el sticker del "Mapache Pedro" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A continuación, abre WhatsApp, envía la pegatina en movimiento del “Mapache Pedro” y luego adjunta el audio .

. Con ello ya tendrás el sticker con audio del personaje que ahora está causando sensación en WhatsApp.

Más trucos de WhatsApp que te interesarán