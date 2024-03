Una de las cosas que muchos usuarios estaban pidiendo es que se puedan publicar videos de un minuto de duración en tus Estados de WhatsApp. Esta herramienta ya ha llegado y se está empezando a desplegar en todo el mundo. Sin embargo, son varias las personas que no se han percatado que se te permitía hacerlo, es por esa razón que la app de Meta ha decidido integrar un nuevo botón para que así no te pierdas de nada, ni de sus últimas novedades ni de las funciones que va integrando poco a poco. Se trata de “Actualizaciones de la aplicación”, esta se encuentra en los Ajustes de WhatsApp, exáctamente en la parte baja donde dice “Ayuda”. ¿Lo viste? Si no lo tienes, entonces no te preocupes porque aquí te digo cómo funciona para que no tengas dudas de poder ingresar a ella y habilitar dos elementos que te facilitarán la vida.

Para que sirve el botón “Actualizaciones de la aplicación” en WhatsApp

Recuerda que WhatsApp tiende a actualizarse ya sea diariamente o un día sí y otro no.

Para que no te pierdas ningún detalle de las nuevas funciones de la app, es por eso que se ha integrado ese botón de “Actualizaciones de la aplicación” .

. Cuando ingreses, verás dos opciones .

. El primero de ellos tiene que ver con la de obtener siempre la última versión de WhatsApp.

WHATSAPP | Este botón ha aparecido en todos los celulares Android y hoy te explico qué significa en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si lo activas, la actualización de la app se bajará e instalará rápidamente en tu celular sin que tú hagas algo .

. Esto servirá bastante para que evites ejecutar más pasos o hagas todo manualmente .

. El segundo botón es para recibir las notificaciones de una nueva versión.

WHATSAPP | Estas son las dos opciones que te brinda el nuevo botón de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De esa forma cada vez que ingreses a WhatsApp, se te informará que tienes una nueva versión y que necesita actualizarse.

Incluso puedes comprobar en Google Play si existe una y así siempre mantenerte con todas las novedades de la app de Meta.

