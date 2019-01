WhatsApp, Messenger e Instagram se integrarán en una sola plataforma 

¿Perderé mis 'follows' en Instagram ? ¿Ahora los grupos de WhatsApp serán iguales a los de Messenger ? Tranquilo, Facebook tiene planes de unir sus plataformas pero difícilmente tomarían una decisión para matar alguna de sus poderosas aplicaciones.

Los planes quedaron en evidencia según el diario The New York Times. Realmente el objetivo es que los usuarios de las diferentes plataformas sean capaces de comunicarse entre ellos. El problema es que actualmente es imposible porque no se encuentran integradas.

El mismo diario estima que para finales del 2019 o para inicio del 2020 WhatsApp , Messenger e Instagram ya estén integrados de alguna forma.



" Estamos trabajando para hacer que nuestros productos de mensajería estén más encriptados y exploramos vías para que sea más fácil llegar a amigos y familiares a través de las redes. Queremos crear las mejores experiencias de mensajería que podamos y las personas quieren que la mensajería sea rápida, simple, confiable y privada", se lee en un comunicado de Mark Zuckerberg.

¿Me afectará la integración de las tres aplicaciones de Facebook?

La iniciativa ya se ha llevado las primeras críticas de parte de la comunidad y especialistas. Sobre todo con respecto a seguridad de los datos de los usuarios. ¿En caso se vulnere una cuenta se podría tener acceso a fotos de Instagram, mensajes y grupos de WhatsApp y Messenger?



Es difícil llegar a una conclusión sobre este caso sino todavía la empresa no publica sus primeros pasos. Hasta entonces habrá que estar vigilantes para ver cómo evolucionan estas redes sociales.