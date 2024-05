Los desarrolladores de WhatsApp Messenger están mejorando su servicio de mensajería instantánea en tiempo récord, pues lo que no realizaron en más de 12 años de actividad lo hicieron entre el 2022 hasta la presente fecha. El aplicativo recibe optimizaciones tras la publicación de nuevas actualizaciones en la Google Play de Android y App Store de iOS, pero ten en cuenta que luego la app consume una mayor cantidad de almacenamiento en tu dispositivo móvil, ¿Tu smartphone no tiene mucho espacio? A continuación te enseñaré la guía completa para que desactives la “actualización automática”. Antes de comenzar, es importante aclarar que no descargarás aplicaciones de terceros o APKs modificados de WhatsApp, como por ejemplo: la versión Plus, GB, Fouad, etc.

Cómo desactivar la actualización automática de WhatsApp

Primero, abre WhatsApp en tu teléfono Android o iPhone.

en tu teléfono Android o iPhone. El siguiente paso es acceder a los “ Ajustes ” presionando sobre el ícono de los tres puntos (en Android), o el ícono del engranaje (en iOS).

” presionando sobre el ícono de los tres puntos (en Android), o el ícono del engranaje (en iOS). Aquí desplázate hacia el final de todas las opciones.

Luego, oprime en el apartado que dice “ Actualizaciones de la aplicación ”.

”. Como puedes ver, de manera predeterminada está activada la función para que la app se actualice automáticamente cuando te encuentras conectado a una red wifi.

Lo único que debes hacer es desactivar ese interruptor .

. Listo, a partir de ahora tendrás que actualizar la aplicación manualmente.

Aquí otros trucos de WhatsApp que te recomiendo

