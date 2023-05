Resulta frustrante cuando tus contactos de WhatsApp Plus te envían un mensaje muy largo, pero solo quieres copiar un pequeño fragmente de ese texto, ¿Qué se hace normalmente? la mayoría de usuarios pulsa sobre la burbuja del mensaje y de manera automática se selecciona todo, luego copian el contenido y lo pegan en su campo de texto, por último lo vuelven a pulsar para eliminar o cortar manualmente las partes que no desean conservar, otros prefieren redactarlo.

El APK de mensajería detectó este problema y en su más reciente actualización desarrollaron una nueva función a la que denominaron “Texto seleccionable”, en resumen a través de la burbuja te permite copiar de inmediato los fragmentos de un mensaje que has enviado o recibido, así no realizarás el tedioso procedimiento que mencionamos anteriormente.

Antes de comenzar, es importante aclarar que la herramienta es nativa de WhatsApp Plus, significa que no descargarás aplicaciones de terceros, asimismo, ha llegado a la mayoría de versiones del APK de mensajería, como por ejemplo: WhatsApp Aero, GB, Fouad, etc.

Cómo activar el “Texto seleccionable” de WhatsApp Plus

Primero, verifica que tengas la última versión de WhatsApp Plus, ya sea la de YesiiMods y AlexMods.

, ya sea la de YesiiMods y AlexMods. Ahora, abre el APK de mensajería.

Presiona el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > entra a “Plus configuración” > “Más ajustes Plus”.

Desplázate hacia abajo y activa el interruptor que dice "Texto seleccionable".

”. Luego, accede a la conversación en donde te enviaron el mensaje que quieres copiar.

El siguiente paso es pulsar por unos segundos sobre la burbuja del mensaje enviado y se habilitarán los corchetes para que manualmente selecciones el fragmento que necesitas.

Finalmente, presiona el botón de “Copiar”.

Por estos motivos no debes chatear con alguien que tenga WhatsApp Plus

Menos seguridad y privacidad de la información que compartes.

Aunque ambas plataformas incluyen las mismas funciones, WhatsApp Plus saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados "Para todos", esto sin que te des cuenta.

saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta. Si envías una foto o video con la función denominada “Ver una sola vez”, no tendría mucho sentido que la utilices con un cliente de la versión “Plus”, ya que podría haber activado esa herramienta con la que puede ver su archivo multimedia las veces que quiera.

WhatsApp Messenger si cuenta con el cifrado de extremo a extremo, pero la encriptación del contenido se pierde al momento de chatear con un contacto que utiliza el servicio “Plus”. Recuerda que el APK no tiene chats cifrados.

¿Qué consecuencias hay? que cualquiera sería capaz leer, ver y escuchar todo lo que se envían, incluso los desarrolladores de WhatsApp Plus.

¿Cómo saber si alguien utiliza WhatsApp Plus? es una de las preguntas más frecuentes, aunque no se sabe con exactitud si tu contacto ha descargado el APK, sí puedes empezar a sospechar por las siguientes señales:

es una de las preguntas más frecuentes, aunque no se sabe con exactitud si tu contacto ha descargado el APK, sí puedes empezar a sospechar por las siguientes señales: Nunca lee los mensajes o reproduce notas de voz grupales (confirmación de lectura).

Nunca aparece en línea.

No sale la palabra “Escribiendo” o “Grabando audio” cuando te responde.

Descarga tus estados y los publica en su historia.

