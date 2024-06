Las actualizaciones de WhatsApp Plus prometen que la cuenta de los usuarios no podrán ser baneadas por WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea de Meta. Es sabido que hay un riesgo por usar versiones modificadas de terceros y muchos se preguntan si es que es posible recuperar la cuenta si alguien es descubierto usando WhatsApp Plus o qué tan drástica son las sanciones.

Notarás que tu cuenta de WhatsApp está suspendida si es que, al abrir la aplicación, recibes el siguiente mensaje: “Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”.

De acuerdo con el Centro de ayuda de WhatsApp, el uso de una aplicación no autorizada (WhatsApp Plus, en este caso) infringe las “Condiciones del servicio”. “No avalamos el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad (...) Si deseas seguir utilizando WhatsApp, debes descargar la aplicación oficial. Puedes descargar la aplicación WhatsApp o WhatsApp Business”, precisa la compañía.

WhatsApp señala en todo momento que la sanción correspondiente por usar mods es la suspensión de la cuenta, es decir, no tendrás acceso por unos días u horas. Los usuarios de WhatsApp Plus explican en foros como Quora que el sistema de Meta detecta la actividad irregular de la cuenta para proceder con la sanción. Si usas WhatsApp Plus para enviar el mismo mensaje a más de 100 personas desconocidas todos los días o eres bloqueado o reportado por entre cuatro y seis personas en una hora, los desarrolladores de WhatsApp notarán que haces abuso de un mod que evade las restricciones del chat.

El problema es cuando insistes con la misma práctica en WhatsApp Plus. Meta podría decidir en la sanción permanente del número telefónico y solo queda ponerse en contacto en Centro de ayuda de WhatsApp. Puedes hacerlo tocando en “Solicitar revisión” dentro de la app y de nada sirve enviar más de un reporte. Solo paciencia para conocer el veredicto de la compañía.

Cómo descargar WhatsApp Plus

Si tienes la curiosidad de probar las herramientas de WhatsApp Plus sin ser inoportuno para que la gente de Meta no sepa que usas mods, compartimos una breve guía de cómo hacer la instalación del APK. Lo primero es asegurar tu conversaciones con una copia de seguridad. De tener Android, deberás acudir a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats, y realizar una copia de seguridad en Google Drive. Luego tendrás que desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp y proceder con la instalación del archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace que te llevará a la página wplusoriginal.com y tendrás que elegir una de las tres versiones. Si no has descargado un archivo APK anteriormente, tendrás que activar la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Luego queda abrir el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta que puedas acceder WhatsApp Plus, ingresar tu número de teléfono y crear tu perfil. Restaura las conversaciones desde la copia de seguridad, agrega tu información en el perfil y listo.

