Hay versiones y versiones de WhatsApp Plus. Los usuarios del mod de WhatsApp pueden estar al día descargando la versión 17.85 pero hay quienes reportan problemas técnicoas y la solución es acudir a las versiones anteriores. Una de ellas es la 50.32 que se caracteriza por su estabilidad. Te contamos de qué se trata y cómo instalarlo en tu Android.

WhatsApp Plus v50.32 fue desarrollado y lanzado en noviembre de 2023. El software permite gestionar quiénes pueden ver los estados, ocultar el doble check azul, activar el modo “Siempre en línea”, controlar el “Visto por última vez” y personalizar la interfaz.

En cuestiones de mensajería y ciberseguridad, WhatsApp Plus v50.32 ofrecen el modo “Mensaje Antieliminación”, mayor cantidad de caracteres y el blonqueo avanzado con herramientas como Pattern Lock y PIN Lock.

Para hacer la instalación de WhatsApp Plus v50.32 tendrás que hacer una copia de seguridad en WhatsApp, borrar la aplicación original, deshabilitar las opciones de seguridad de Play Protect y proceder con la instalación del APK desde este enlace. Cuando hagas la descarga, el navegador te pedirá que permitas hacer la instalación de fuentes desconocidas. Tendrás que seguir la ruta Configuración > Seguridad (o Privacidad) y darle clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Luego solo queda abrir el APK, crear tu perfil, indexar tu número telefónico y usar las nuevas herramientas del WhatsApp Plus v50.32.

Cómo instalar WhatsApp Plus v17.85

Como señalamos al inicio del artículo, WhatsApp Plus v50.32 es una solución por si tienes problemas con la versión 17.85. Si es que quieres probar esta última, primero deberás deberás acudir a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats para hacer una copia de seguridad en Google Drive. Luego tendrás que desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp e instalar el archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace que te llevará a la página wplusoriginal.com. Si no has descargado un archivo APK anteriormente, tendrás que activar la instalación desde fuentes desconocidas en Configuración > Seguridad (o Privacidad) y darle clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Después solo queda abrir el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta que puedas acceder WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono. Solo queda restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales. Listo, ya deberías poder iniciar tus conversaciones en WhatsApp Plus.

Ten en cuenta que los usuarios de Android 5 para adelante podrán hacer la instalación del APK. Esta versión del sistema operativo fue lanzado en 2014 y su última actualización fue en 2016 con la versión 5.1.1. Hasta 2022, se supo que el 1.21% de smartphones ejecutan Android 5.1, así que es muy probable que tu celular sea compatible con WhatsApp Plus si es que los compraste después de 2014.

¿No sabes cuál versiones tiene tu smartphone? Sigue la ruta Configuración - Sistema o Información del teléfono - Información de Software y entérate sin problemas.

