WhatsApp Messenger cuenta con diferentes versiones de su servicio de mensajería instantánea, pero la más utilizada en todo el mundo es WhatsApp Web, la plataforma compatible con los navegadores como por ejemplo: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc. Para acceder a esta versión previamente necesitas escanear un código QR a través de la aplicación móvil, ¿Lo haces pero tu cuenta no se vincula? A continuación te explicaré por qué sucede este inconveniente y cómo puedes solucionarlo. Desde ahora es importante mencionar que no se trata de un error de la página, de hecho es probable que la cámara del teléfono se encuentre 100% operativa, además, tampoco será necesario descargar aplicaciones adicionales en el smartphone o programas y extensiones en la computadora. Toma nota y sigue cada uno de los pasos que elaboré.

Esto debes hacer si WhatsApp no escanea el código QR de WhatsApp Web

Primero, es importante corroborar que la cámara del celular esté funcionando, ¿Cómo compruebas esto? Grabando o tomando una foto.

Luego, limpia el vidrio de la cámara.

Procede a escanear el código QR de WhatsApp Web .

. ¿El problema persiste? Actualiza la página para regenerar el QR.

Aquí podrían ocurrir dos cosas: primero, la app móvil ha sufrido una caída mundial en sus servidores, recomendamos ver esta información en Downdetector ; segundo, el wifi o tus datos móviles no tienen acceso a internet.

Otra solución para utilizar la versión web sería hacer clic en la opción " Vincular con el número de teléfono ".

”. Selecciona el país y tu número telefónico, presiona en “Siguiente”.

Recibirás la siguiente notificación en el smartphone: “ Ingresa el código para vincular el nuevo dispositivo ” > oprímela y luego dale a “Confirmar”.

Coloca el código de WhatsApp Web en el celular.

Listo, es así como inicias sesión en caso no puedas escanear el QR.

