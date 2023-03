Seguro abriste WhatsApp y el aplicativo no te mostró su interfaz principal en donde se encuentra tu lista de conversaciones, sino una ventana que dice “Esta versión venció (fecha). Toca en Descargar para obtener la más reciente a través de la Google Play Store”, hasta el momento todo bien, probablemente piensas que actualizando la referida plataforma de mensajería se soluciona todo, pero grande es la sorpresa cuando intentas descargar la nueva versión y no puedes hacerlo, entonces la mayoría procede a eliminar WhatsApp de su celular.

Aquí comienzan los problemas, primero, no realizaste una copia de seguridad, así que de repente vas a perder mensajes o archivos multimedia, y segundo que tras querer descargarla nuevamente ya no aparece el botón de “Instalar” o cuando lo presionas sale el aviso: “No se puede descargar WhatsApp porque otro usuario ya instaló una versión no compatible”, ¿Qué debes hacer? hay dos soluciones que fue de mucha utilidad para los millones de usuarios que fueron afectados por este inconveniente.

Recuerda que el proceso solo es compatible con los dispositivos móviles que tengan el sistema operativo Android 4.1 o versiones superiores. Toma nota que desde Depor te enseñaremos las dos soluciones convencionales.

Solución cuando no puedes descargar WhatsApp

Abandona la beta de WhatsApp

Si la versión Beta de WhatsApp ha dejado de ser compatible con tu teléfono, se recomienda que la desinstales.

ha dejado de ser compatible con tu teléfono, se recomienda que la desinstales. Pero antes de descargar WhatsApp Messenger (estable), abandona la Beta.

Para hacerlo, con tu celular aprieta en el siguiente enlace .

. Desplázate hacia abajo y presiona sobre el botón que dice “Dejar el programa”.

Vuelve a la Google Play y ahora ya podrás descargar WhatsApp.

Elimina los residuos caché de WhatsApp

Entra a los “Ajustes” del smartphone, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, toca en el apartado de “Aplicaciones”.

Haz clic en el ícono de las tres rayas y selecciona “Todas las aplicaciones” > “Aceptar”.

Luego, presiona la herramienta “Lupa” y escribe WhatsApp .

. Te saldrá una carpeta de nombre “com.whatsapp”.

Entra aquí y desinstala el archivo, se trata de un residuo de la aplicación que has eliminado.

Finalmente, ya podrás descargar la app de Meta.

Cuál es el significado y por qué aparece el aviso “tu número de teléfono está suspendido para usar WhatsApp”

Antes de comenzar, es necesario mencionar que el baneo permanente no tiene solución.

La primera razón es que probablemente hayas estado utilizando versiones modificadas de WhatsApp Messenger, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

Recuerda que estas son versiones “no oficiales”, según Meta.

También pueden suspender tu cuenta por compartir promociones falsas con la intención de estafarte.

Asimismo, por infringir los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual o derechos de autor, por ejemplo: cuando compartes una película recién estrenada.

Meta bloquearía tu cuenta si detecta que estás publicando en los chats o estados contenido obsceno, difamatorio, amenazante, intimidante, acosador, que inciten al odio, ofensiva desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan conductas ilegales.

Si utilizas la cuenta para extorsionar o enviar mensajería masiva y automática.

¿Cómo se entera WhatsApp de esto si existe el cifrado de extremo a extremo? simple, cuando los usuarios te reportar o te bloquean de forma masiva.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?