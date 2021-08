WhatsApp continúa siendo el centro de atención en todos los medios por las novedosas herramientas que ha presentado durante el transcurso del año. A través de esta plataforma de mensajería instantánea puedes enviar textos y todo tipo de archivos multimedia como: fotos, videos, gifs, documentos (Word, Excel, PDF), stickers, etc., incluso sabrás si tú mensaje ha sido enviado y leído por el otro contacto, sin embargo, ¿Te has dado cuenta que la confirmación de lectura para las notas de voz ha desaparecido? ¿Cómo puedes verla nuevamente? a continuación lo explicaremos.

Cómo se recuerda, WhatsApp tiene cuatro íconos para saber el estado de tu mensaje: el primero, un check, que te indica que el mensaje ha sido enviado pero el otro contacto está sin conexión a internet; el segundo, doble check, quiere decir que el mensaje fue enviado y recibido por el usuario; el tercero, doble check azul, señala que el mensaje fue enviado, recibido y leído por el usuario; y el cuarto, el ícono del reloj que gira, este se muestra cuando no tienes acceso a internet.

Hay una herramienta en WhatsApp denominada ‘Confirmación de lectura’, su objetivo principal es que el otro contacto sepa cuando has leído o ignorado sus mensajes, pero, si tienes la función desactivada tanto él como tú no van a enterase si es que los mensajes que se envían son sido leídos. Un dato importante a resaltar es que esto no aplicaba para las notas de voz, ya que al reproducirlas automáticamente salía el doble check azul independientemente si tienes la referida herramienta apagada o prendida.

Esto último ha cambiado gracias a la nueva actualización de WhatsApp en su versión 2.21.4, la cual impedirá que salga el doble check azul cuando hayas reproducido un audio si en caso tuvieras la ‘Confirmación de lectura’ desactivada. No se sabe por qué motivo la compañía perteneciente a Facebook ha tomado esta decisión, aunque se especula que se aprobó para darle mayor privacidad al usuario y así evitar momentos incómodos.

CÓMO VOLVER A VER LA CONFIRMACIÓN DE LECTURA

Por el momento, solo podrás ver la ‘Confirmación de lectura’ exclusivamente en los chat grupales del aplicativo, así algunos tengan la herramienta activada o desactivada. ¿Estás de acuerdo con esta nueva actualización de WhatsApp?

CÓMO ACTIVAR O DESACTIVAR LA CONFIRMACIÓN DE LECTURA

Abre WhatsApp y presiona los tres puntos verticales ubicados en el extremo superior derecho.

Luego, ingresa en 'Ajustes' y después a 'Cuenta'.

Aquí pulsa sobre ‘Privacidad’ y busca la función ‘Confirmación de lectura’, al costado aparecerá un botón para activarla o desactivarla.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.