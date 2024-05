WhatsApp se ha modernizado y ahora te permite compartir fotos en alta calidad para que estas sean muy similares a las que tomaste con la cámara de tu celular. Si bien tienden a comprimirse un poco en tamaño, también se nota ligera pixelización. Sin embargo, a veces, para que esto no suceda, ciertas personas envían dichas imágenes como documentos a través de la app . ¿Sabes por qué no debes hacerlo? Pues aquí te explicaré algunas razones para que, en caso de tener dudas, nunca más emplees este paso. Recuerda que la aplicación no se hace responsable por los datos que transfieres a tus amigos ni tampoco por los métodos que ejecutas dentro de ella.

Por qué no debes enviar una foto como documento en WhatsApp

Para enviar una foto como archivo, solo tienes que presionar el botón del clip. Luego pulsa sobre “Documentos” y elige la imagen que deseas pasarle a tu amigo o a un grupo de personas.

Si bien es bastante fácil, ya que esa imagen se compartirá en alta calidad , a veces suele ser peligrosa , sobre todo si se lo mandas a contactos que no tienes confianza.

, a veces suele ser , sobre todo si se lo mandas a contactos que no tienes confianza. A través de las fotos como documentos, ese usuario que la recibió podrá acceder a información personal. Por ejemplo, cada imagen tiene el registro de dónde se tomó, la hora en que se realizó, además la cámara o modelo de celular que empleaste y hasta el mapa para saber su lugar exacto.

Esta es la información que se comparte cuando envías una foto como documento. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque es menor el riesgo, el hecho de pasar una imagen como documento hará que la otra persona demore en descargarla o que dicha foto pese más de lo normal, generando que se quede sin espacio.

