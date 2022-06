WhatsApp ha cambiado mucho en los últimos años, ya que Meta no solo ha modificado la interfaz principal de su plataforma de mensajería, sino también ha agregado nuevas e importantes herramientas que las funciones antiguas ya pasaron a un segundo plano, como es el caso del punto verde o arroba (@) que aparece en una conversación grupal o individual, ¿Por qué sale y para qué sirve? Desde Depor lo explicaremos a continuación. Toma nota.

El punto verde se trata de una función antigua de WhatsApp, la cual has activado sin darte cuenta o de casualidad; además, este no tiene nada que ver con el mensaje “Don’t touch here” (no toques aquí), el cual era una broma que consistía en que los usuarios presionaban un punto negro y automáticamente se desplegaban miles de caracteres que la referida aplicación no podía procesar y terminaban bloqueándose.

POR QUÉ MOTIVO SALE UN PUNTO VERDE Y UN ARROBA EN LOS CHATS DE WHATSAPP

Normalmente, el punto verde aparece en los chats grupales de WhatsApp, pues al recibir tantos mensajes y si no tienes tiempo de leerlos al momento, activas la función “Marcar como no leído”, de esta manera sabrás que debes leer el contenido de esa conversación en tu tiempo libre. La activas así:

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y pulsa por unos segundos sobre una chat grupal o individual.

El siguiente paso es presionar el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán 4 opciones, escoge la que dice “Marcar como no leído”.

Finalmente, te saldrá el punto verde al costado de ese contacto.

Cada vez que recibes muchos mensajes en un chat y abres la conversación, automáticamente WhatsApp pensará que los has leído, sin embargo, a veces la cantidad de mensajes supera los 100, 200, 300, etc., y para no olvidarte de leerlos puedes activar la herramienta “Marcar como no leído”. Por otra parte, el arroba aparece cuando te han mencionado en un grupo, no existe mayor secreto.

ASÍ PUEDES DESACTIVAR EL AUTOCCORECTOR DE PALABRAS EN WHATSAPP

Abre WhatsApp e ingresa a cualquier chat, puede ser grupal o personal.

Aquí vas a realizar un toque sobre el campo de texto (en donde escribes).

Automáticamente se abrirá el teclado, presiona en el ícono de la rueda dentada o engranaje que se ubica en la parte superior del keyboard.

Se desplegarán las opciones de “Gboard”, haz clic en el apartado “Corrección ortográfica”.

Por último, desplázate hacia abajo y en la sección “Correcciones” desactiva el interruptor que dice “Corrección automática”.

Listo, eso sería todo. Si quieres comprobar los cambios vuelve a WhatsApp y escribe cualquier palabra de forma equivocada, por ejemplo, “Holla” con doble “ll”, luego presiona la barra espaciadora y vas a ver que no ocurre nada, pues el autocorrector ya está desactivado.