¿Alguna vez has desinstalado Aquí los mejores trucos para WhatsApp? ¿Se te olvidó realizar una copia de seguridad? No te preocupes. Uno de los pasos fundamentales, y más tradicionales, que haces para recuperar esos chats que tanto te interesan es emplear el backup. Sin embargo, si no lo hiciste, no caigas en desesperación porque hoy te mostraré una serie de pasos sin necesidad de tener que instalar programas de pago, mismos que pueden quedarse con tu información persona. Asimismo, recuerda que estos pasos solo se ejecutan en los dispositivos Android ya que en los iPhone casi está todo cifrado.

Cómo recuperar tus chats de WhatsApp sin copia de seguridad

Lo primero que debes hacer es ingresar a tus archivos del celular, es decir, al almacenamiento interno. Allí dirígete a Android, Media, Com.WhatsApp. Ahora deberás presionar donde dice WhatsApp, luego anda a Databases. En ese apartado verás un archivo que se llama msgstore.db.crypt12.

En ese momento reemplaza el nombre de la siguiente manera: msgstore-año-mes-día.1.db.crypt12, es decir, por la fecha exacta que quieras restaurar, en este caso hoy. En el caso de que ya exista el archivo con el título msgstore-año-mes-día.1.db.crypt12, deberás borrarlo para que así te permita continuar sin problemas.

No olvides habilitar las carpetas ocultas. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Una vez hecho estos pasos, vuelve a instalar WhatsApp en tu celular. Allí te ofrecerá la opción de “Restaurar”, de esta forma se cargará otra vez todas tus conversaciones con tus chats borrados que no hiciste copia de seguridad. Finalmente, recibe el código de verificación en tu celular a modo de mensaje de texto.

De esta manera podrás recuperar tu copia de seguridad. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cuando hayas ingresado, verás nuevamente todas tus conversaciones tal y como las dejaste. En ese momento yo te aconsejo que realices nuevamente una copia de seguridad para evitar pérdida alguna.

Aquí los mejores trucos para WhatsApp

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.