WhatsApp te quita la cuenta si tienes estas apps en tu teléfono

WhatsApp es una de las aplicaciones más buscadas en las principales tiendas virtuales. Si bien la empresa busca añadir nuevas funciones, hay servicios de terceros que ya cuentan con esas herramientas que facilitan la vida de los usuarios. No obstante, recurrir a estas otras apps pueden poner en riesgo tu cuenta no solo por el riesgo de malwares, sino porque el mismo WhatsApp te bloqueará por usar apps no oficiales.

Los usuarios pueden recurrir a la web oficial de WhatsApp para saber cuáles son las aplicaciones que están en la mira de los desarrolladores, así como una idea de la naturaleza que estas deben tener para suspender o bloquear la cuenta del usuario.

El procedimiento es el siguiente: WhatsApp envía un mensaje dentro de la aplicación notificando que la cuenta está “suspendida temporalmente”. Luego de la sanción, si WhatsApp detecta que aún no usas la versión oficial del aplicativo, la cuenta pasará a ser suspendida permanentemente.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, precisa WhatsApp en su portal oficial.

WHATSAPP | La recomendación

Lo recomendable es guardar tu historial de chats antes de descargar la versión oficial de WhatsApp. Según sea WhatsApp Plus o GB WhatsApp, los usuarios deberán transferir los chats a la siguiente ruta: Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación.

Ten en cuenta que los chats de WhatsApp se guardan automáticamente en la memoria de tu teléfono con una frecuencia diaria. También puedes crear copias de seguridad de tus chats de WhatsApp en Google Drive. Si desinstalas WhatsApp y no quieres perder los mensajes, asegúrate de hacer una copia de seguridad manual.

