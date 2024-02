Hace pocos meses, WhatsApp presentó una actualización que trajo consigo la herramienta que te permite grabar en tiempo real los populares mensajes de video, ¿Qué son? Se trata de unos clips con una duración de 60 segundos que se comparten en formato circular, ¿Quieres saber cómo habilitar la cámara trasera? En Depor te brindaremos los detalles de inmediato.

Cuando inicias la grabación de los vídeos circulares te aparecen algunas subfunciones, como por ejemplo: pausar el video, reproducción previa y habilitar la cámara delantera o trasera, aquí aprenderás a utilizar esta última que mencionamos.

Es importante aclarar que la herramienta es nativa de la propia plataforma perteneciente a Meta, así que no descargarás aplicaciones adicionales o programas modificados como WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc.

Pasos para cambiar a la cámara trasera cuando grabas un videomensaje en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play. Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación personal o grupal.

El siguiente paso es pulsar por uno segundos el ícono de la cámara.

Empezará la grabación de videomensajes .

. Desliza hacia arriba el ícono del candado para activar el modo manos libre y deja de pulsar.

Finalmente, toca el botón de las flechas que apuntan hacia la izquierda y derecha.

Es así como cambias a la cámara trasera o delantera.