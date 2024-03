¿Cuál es el objetivo de los estados de WhatsApp Messenger? Existen muchos, por ejemplo: mostrarle a tus contactos las actividades que realizas a diario, presumir lo que comes, mandarle indirectas a la persona que te gusta, subir videos graciosos, etc. En caso tengas la confirmación de lectura activada serás capaz de saber quiénes vieron tus historias, pero los demás también sabrán si tú viste las de ellos, ¿Qué ocurre si la desactivas? Simple, nadie dejará el visto. Hoy te enseñaré un sencillo truco para que observes los estados de tus contactos sin dejar la marca de visualización, pero tú si conocerás quién ha mirado las historias que publicas. No descargarás aplicaciones de terceros y menos programas modificados como la versión Plus, Fouad, GB, y otras.

Cómo desactivar la confirmación de lectura pero saber quien miró tus estados de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha)

Accede a los “Ajustes” y luego al apartado “Privacidad”.

Aquí desactiva el interruptor que dice “ Confirmación de lectura ”.

”. Espera que el contacto publique un nuevo estado y obsérvalo (no dejarás el visto).

Vuelve a las configuraciones de privacidad y activa la confirmación de lectura.

Publica una historia y espera que tus amigos la vean.

y espera que tus amigos la vean. La clave es ser paciente, recuerda que si ahora miras estados vas a dejar la marca de visualización.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Cómo funciona esta funcionalidad? Aquí te lo contamos.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?