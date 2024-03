El equipo de Meta, liderado por Mark Zuckerberg, implementó la herramienta denominada videomensajes en WhatsApp, básicamente ahora eres capaz de compartir videos en formato circular, los cuales duran hasta 60 segundos y solo se graban en tiempo real, significa que es imposible adjuntarlos desde la galería del dispositivo móvil como lo haces con las imágenes o documentos. Para muchos resultó ser una función en contra de la privacidad del usuario, ya que la mayoría de personas pedían videomensajes a fin de corroborar si alguien realmente se encontraba en un determinado lugar, pero hoy te enseñaré un sencillo truco para grabar videos circulares en cualquier chat y reenviárselo a tus contactos sin que aparezca la etiqueta “Reenviado”, él, ella o ellos pensaran que lo grabaste en el momento. Recuerda que no descargarás aplicaciones de adicionales o programas alterados como la versión Plus, GB, Fouad, etc.

La guía para reenviar videomensajes en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a una conversación que utilices como bloc de notas (de preferencia).

También puede ser el chat de otro contacto, pero no al de quien vas a reenviarle el mensaje de video.

Pulsa por unos segundos sobre el ícono de la cámara que se ubica en el campo de texto.

Empezará la grabación del video circular > cuando termines deja de pulsar o toca el botón enviar (en caso hayas utilizado el modo manos libres).

Como puedes observar, junto al videomensaje aparece el ícono de la flecha que apunta hacia la derecha, esta es la función reenviar.

aparece el ícono de la flecha que apunta hacia la derecha, esta es la función reenviar. Oprímela y selecciona al contacto.

Finalmente, comparte el contenido y no aparecerá la etiqueta “Reenviado”.

