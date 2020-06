Tecnología







Toma nota: 4 formas infalibles de saber quién te tiene bloqueado en WhatsApp ¿Envías mensajes y no le llegan a tu contacto? ¿No puedes ver la foto de tu amigo o amiga? Pues es muy probable que hayas sido bloqueado en WhatsApp. Si no lo sabes y quieres asegurarte de ello, no te pierdas la siguiente nota.