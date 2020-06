WhatsApp tiene más de dos mil millones de usuarios registrados en todo el mundo, lo que la convierte en una de las redes sociales más famosas y populares de todas pero, ¿acaso la mejor? Son varios los fallos detectados y reportados por sus usuarios, lo que ha llevado al gigante de mensajería instantánea a reinventarse constantemente.

En esa línea, WhatsApp prepara una serie de novedades y mejoras en su interfaz, y así no solo solucionar problemas que lo ponían cuerpos atrás de su principal competidor Telegram, sino retomar el impulso para volver a la lucha por entregarle lo mejor y más completo a sus usuarios.

¿Cuáles son las novedades de WhatsApp?

Debido a las distintas quejas, opiniones y recomendaciones que hacen llegar los usuarios de todo el mundo, WhatsApp viene preparando jugosas renovaciones e innovaciones, entre las que se encontrarían soporte multicuenta, mejora en la búsqueda de mensajes e incluso funciones de limpieza. A continuación, te presentamos todas las que se han ido filtrando y llegarían en las próximas actualizaciones de este 2020.

Multicuenta para 4 dispositivos

La función ‘Multicuenta’ es, quizás, una de las más solicitadas entre millones de usuarios de WhatsApp, debido a las facilidades en este proceso que ofrece, por ejemplo, su más cercano combatiente Telegram.

Y es que, por ahora, WhatsApp solo te permite tener activa la cuenta en un dispositivo (no cuenta WhatsApp Web), por lo que si deseas trasladarte a otra cuenta, el proceso no es sencillo: parte de cerrarse la sesión en la cuenta anterior y larga espera -al mismo tiempo que costo en gigas y he ahí la solicitud de hacerlo conectado a WiFi- para recuperar datos guardados en una copia de seguridad.

WhastApp viene trabajando para que el proceso de sincronización sea más sencillo, pero lo que no variaría es la necesidad de que el dispositivo con la cuenta original de WhatsApp -es decir, nuestro smartphone- tendrá que estar conectado sí o sí para que los mensajes entrantes lleguen a todas nuestras plataformas

Búsqueda por fecha

Así se mostraría la funcionalidad de búsqueda por fecha en un chat de iOS. (Captura)

Una última filtración de WABetaInfo reveló que se aproximaría una mejora en la funcionalidad de búsqueda que permitirá realizarla a partir de la fecha. Sin embargo, esta función aún no está en la última actualización del aplicativo, sino en su estado ‘Alpha’.

¿Cómo funcionaría? Pues en los chats aparecería un nuevo icono para cuando queramos buscar un mensaje en una sala, ésta será a través de un icono de calendario. Una vez pulsada la función aparecerá el selector de fecha del sistema operativo y así ubicar la fecha requerida.

Una de las cuestiones de muchos expertos sobre esta búsqueda es si habrá la posibilidad de definir plazos de tiempo, ya que normalmente no sabemos el día concreto en el que hemos escrito un mensaje, pero sí podemos hacernos una idea de la semana o el mes.

Monitorizar el almacenamiento

Otra de las mejores que presenta WhatsApp es sobre su almacenamiento, que presentaría nuevas herramientas para monitorizarla como filtrar resultados por archivos grandes, mensajes reenviados y navegar por tamaño de archivos dentro de la galería de conversaciones.

Esto nos permitiría controlar mucho mejor el almacenamiento que gasta WhatsApp y podremos ver todos los archivos multimedia que se envían eliminando o filtrando los más grandes y así evitar que WhatsApp ocupe mucho espacio.

Modo oscuro

WABetaInfo ha descubierto que las burbujas de conversación cambiarán ligeramente. En concreto, las partes más oscuras de la app se volverían algo más oscuras y las burbujas de envío tendrían un color más pálido, quizás para que se vean mejor las conversaciones en pantallas con bajo brillo.

Limpieza de chats

Esto sí es, quizás, algo que muchos esperaban. Existen usuarios que suelen borrar o vaciar sus chats, pero se cuestionaban antes qué sucederá con los mensajes favoritos, seleccionados por nosotros mismos y que terminan perdiéndose en estas acciones.

WABetaInfo reveló que WhatsApp lanzaría una función para limpiar chats, pero manteniendo los mensajes favoritos y así, al momento de realizar limpieza de vez en cuando, no temer perder esos mensajes tan preciados.

¿Buscar por imagen?

Por ahora, según lo que se ha revelado, sería una función más para iOS y WhatsApp Web. Hace poco, WhatsApp incluyó la opción de buscar mensajes en la web, pero ahora esto funcionaría con imágenes. Es decir, si recibimos una imagen enviada por un contacto, podremos buscarla en Google.

Compatibilidades

Por ahora, WhatsApp ya está incluyendo soporte para ShareChat, un servicio de vídeo en la India, y que puede ser la antesala de la llegada de nuevas compatibilidades de servicios integrados.

¿Pagos en WhatsApp?

Otras de las novedades serían los pagos para WhatsApp -y así competir con Bizum-, lo que permitiría realizar transferencias a contactos a través de la app.

Se espera que esta inclusión se dé antes de fines de año y, con ello, la aplicación cambiaría definitivamente. Por ejemplo, en la India ya se están estableciendo sistemas de pago con WhatsApp Payments, y se espera que algo similar se dé en los demás países.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

WhatsApp: aplicación lanza actualización de video llamadas grupales, superando los 4 usuarios (Fuente GEC)

WhatsApp: aplicación lanza actualización de video llamadas grupales, superando los 4 usuarios.