Toma nota de cada uno de los pasos. Dentro de las grandes limitaciones que WhatsApp ha presentado en los últimos meses, destaca el hecho de que sus usuarios no tienen esa libertad de enviarse cualquier tipo de archivo a un chat privado consigo mismos. A diferencia de Messenger, donde sí puedes tener una conversación contigo, la app líder de mensajería ‘pasa’ de este recurso, aunque sí hay una forma de hacerlo.

Sin la necesidad de tener que instalar alguna otra aplicación en tu móvil, WhatsApp -casi sin querer- te brinda una alternativa para que tú puedas tener un chat contigo. Así como lo lees. Olvídate de usar Messenger de Facebook como anotador, y empieza a usar WhatsApp a tu gusto con estos sencillos pasos. Vamos con la información.

¿Cómo crear un chat contigo en WhatsApp? Fácil, lo primero que tendrás que hacer será un crear un grupo. Para ello, deberás pulsar sobre los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha de la aplicación, y luego darle a la opción ‘nuevo grupo'. Dicho esto, lo siguiente será personalizar el grupo como normalmente se hace, con la diferencia que esta vez solo agregarás a uno de tus contactos.

Una vez hecho, ya que tú eres el administrador del grupo, lo siguiente por hacer será eliminar del grupo a esa persona que agregaste. Consejo, trata de hacer este paso muy rápido para que tu contacto no se de cuenta de tus intenciones. Ahora bien, como podrás apreciar en la descripción del grupo de WhatsApp, solo estás tú en el chat.

Así podrás mandarte todo tipo de archivos por WhatsApp. (Foto: YouTube/Captura)

Tal y como se observa en la imagen de arriba, el grupo que creaste ahora debe tener solo un integrante, que eres tú mismo. Ahora bien, a partir de aquí ya puedes enviarte cuantos mensajes quieras, ya sean fotos, videos o documentos. En este misma línea, podrás escribir recordatorios, a los que incluso tendrás acceso usando la versión web de WhatsApp.

¿Sencillo, no? Seguro que sí. No esperes más y crea ese chat privado contigo mismo ya. Por otro lado, si alguno de los puntos antes expuestos no te ha resultado fácil de comprender, te invitamos a revisar esta guía más breve donde te contamos cómo enviarte mensajes a ti mismo en WhatsApp:

Pulsa los tres puntos que están en la esquina derecha de WhatsApp

Crea un ‘nuevo grupo’ y agrega solo a un contacto

Ya creado el grupo, elimina a ese contacto que agregaste... y listo

Procede a enviarte todo tipo de mensajes y archivos a ese chat en el que solo apareces tú y nadie más

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer pensó haber adoptado un doberman pero el tiempo mostró su verdadera raza (Video: YouTube)