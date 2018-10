Venom ya está en todos los cines y a pesar de las opiniones negativas de la audiencia y la crítica, los fans esperan ver en algún momento ver un enfrentamiento el simbionte y el Spider-Man de Tom Hollad, otros incluso hablan de una aparición en Avengers 4.

¿Eso significa que veremos a Venom enfrentando a Thanos, luego de que el Titán loco destruyera a la población del universo con simple “snap”? ¿Se unirá a los Vengadores sobrevivientes o estará en su contra? ¿Intentará absorber a Thanos? La respuesta es NO.

Aunque un crossover entre ambos personajes es algo poco probable principalmente porque el héroe arácnido pertenece al universo cinematográfico de Marvel ( MCU), el actor inglés Tom Hardy aspira a que el encuentro sea aún mayor y pueda enfrentar no solo a Spider-Man, sino también a los Vengadores.

"Me encantaría ir contra todos los Vengadores con él (Venom), pero eso es algo superior a mí", afirmó Hardy durante una entrevista con MTV.

"Quiero correr con la familia establecida, ¿por qué no? Si no sucede, estamos más que felices en solitario. Tenemos un Venomverse (Universo Venom) y 900 personajes para jugar con él", explicó el actor de 41 años.

Sobre cómo se desenvolvería Venom junto a los Avengers, Riz Ahmed, quien interpreta a Carlton Drake / Riot en la película en solitario del enemigo de Spider-Man, sugiere que el simbionte estaría trabajando con una escala moral completamente diferente a la de los héroes Marvel.

"Creo que solo trataría de comérselos a todos. Sería como '¿tengo hambre o no? Y si tengo hambre, trataré de comerte’. Podrías intentar comer a Hulk. Creo que Venom vs Hulk sería un buen enfrentamiento", explicó Ahmed. "Él piensa más en sí mismo. Es un personaje muy egocéntrico y contenido en ese aspecto. El que tiene las manos más grandes come más. Es bastante mercenario en ese aspecto”, agregó Hardy.

Por otro lado, Ahmed cree que Eddie Brock y Venom crecen como seres cuando se unen. "Pero cuando pones a Eddie Brock y Venom juntos, es interesante porque es casi como si los dos personajes estuvieran aprendiendo la misma lección, porque Eddie Brock comienza, él solo está fuera por sí mismo. Está tratando de salvar al mundo con su periodismo y sus informes de investigación, pero también es algo por sí mismo. Está dispuesto a hacer cosas despiadadas para obtener su historia, su primicia, y Venom está básicamente fuera de sí mismo, tratando de comer todo lo posible, hacer lo que los alienígenas vinieron a hacer aquí, y en el transcurso de la película se trata de ellos. Ambos, al tratar de aprender este viaje de la vida, necesitamos hacer espacio para otras personas en sus vidas, y lo que les enseña que es que tienen que hacer espacio para los demás en el mismo cuerpo. Porque están obligados a vivir el uno con el otro”, explicó Ahmed.

Venom es protagonizada por el actor ingles Tom Hardy (Video: Sony Pictures)

¿Existe alguna posibilidad que sucede los mismo que con Spider-Man y Venom su sume al MCU? Lamentablemente, no la hay. Sony Pictures informó que el trato con Marvel era solo para compartir el personaje de Spider-Man. Asimismo, Joe Russo, director de Infinity War, confirmó también esta información. “No, esa es una propiedad de Sony”.

Sin embargo, no será la última vez que veremos a Venom en la pantalla grande. Las escenas post-crédito , la aparición de un nuevo personaje y la frase “Cuando salga de aquí, y te aseguro que lo haré, habrá una carnicería”, prometen una segunda película de este terrorífico personaje.