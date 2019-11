En una de las ediciones pasadas de las conferencias E3 vimos el primer teaser de Age of Empires 4. Lamentablemente, Microsoft guardó total silencio con respecto al contenido del juego.

Simplemente, se compartió una compilación de imágenes de las pasadas entregas en el 2017. No obstante, el día de hoy 15 de noviembre se estrenó el primer tráiler oficial a través de Xbox Game Pass para PC.

Relic Entertainment, la desarroladora, ha confirmado que Age 4 se ambientará en el medioevo y no se dará un salto generacional como se hizo con Age 3. A su vez, el tráiler confirma que mejoran considerablemente el apartado gráfico y el uso de partículas para la destrucción del escenario.

Por lo pronto, no hay fecha de lanzamiento de Age of Empires IV. Simplemente, este video sirve como promoción para Age of Empires II: Definitive Edition, el cual ya se puso a la venta a 20 dólares.