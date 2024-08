Garena ha compartido en redes sociales la relación completa de eventos de Free Fire para los próximos días. Esta vez, la agenda semanal sigue con la colaboración con Demon Slayer, el popular anime creado por Koyoharu Gotouge. Los sobrevivientes podrán llevarse artículos relacionados a la serie animada y un skin con descuento en la Ruleta Mágica. Atento por que al final te decimos cómo ganar diamantes gratis de manera legal.

La agenda semanal de Free Fire tiene una vigencia hasta el martes 13 de agosto. Los sobrevivientes podrán acceder a las actividades programadas como Ruleta de Tokens, Ruleta Mágica y Recarga. Para todos, hará falta que los usuarios gasten diamantes (moneda exclusiva de Garena) pero hay trucos oficiales para tenerlos gratis y sin riesgo de baneo.

“Enfrenta el fuego de la batalla con #FFXDemonSlayerKimetsuNoYaiba. Levanta tu Katana Choque Infernal hasta eliminar a todos los demonios con el conjunto de Zenitsu Agatsuma. Acecha los mares con la Evo SCAR Megalodón Alfa”, reza el tuit de Garena.

Agenda semanal de Free Fire hasta el 13 de agosto

Miércoles 7 de agosto - Ruleta de Tokens

Viernes 9 de agosto - Ruleta Mágica

Sábado 10 de agosto - Recarga Sartén + Ruleta Mágica

Lunes 12 de agosto - Ruleta Mágica

Martes 13 de agosto - Recarga Tokens

Cómo ganar diamantes gratis en Free Fire

La agenda semanal requerirá de diamantes y nuestro consejos es evitar las páginas que prometen diamantes infinitos. Tu primera solución debería ser la aplicación BOOYAH para acceder a eventos que recompensan con varios elementos, entre ellos, la moneda exclusiva del juego. Solo recuerda tener que enlazar tu cuenta Free Fire con la app para recibir las recompensas.

Otra es Poll Pay, un servicio Get Paid To (GPT) que permite a los jugadores completar tareas como descargar apps y resolver encuestas, cuestionarios y más para obtener algo de efectivo a través de PayPal y, con este dinero, podrás hacerte con los diamantes. No queda otra que trabajar y eso es parecido a lo que también ofrece Google Opinion Rewards. Los usuarios tendrán que crear un perfil ingresando su edad, nombre y otros detalles para completar encuestas y ganar créditos de Google Play.

Instala Free Fire en tu smartphone

¿Aún no te sumas a la fiesta? Free Fire es un shooter gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha diseñado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

