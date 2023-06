Una buena razón para unirse a Prime Gaming, la plataforma de videojuegos de Amazon. Tienes hasta el 11 de julio de 2023 para conseguir juegos aclamados por la crítica y la comunidad para tu computadora. Te contamos cuáles son esas novedades que bien podrás añadir gratis a tu biblioteca cada semana a partir de hoy.

Agárrate, porque Prime Gaming está ofreciendo Prey, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, Shovel Knight: Showdown, y Star Wars: El Poder de la Fuerza. A esto hay que sumarle el contenido in-game para títulos conocidos como Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022), Call of Duty: Warzone 2.0, y Pokémon GO.

Veamos el cronograma para que puedas aprovechar todas las ofertas y no te pierdas ninguna fecha. Sácale todo el provecho y ve por más en tus partidas.

Prey [disponible hoy a través de GOG]

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [27 de junio a través de Amazon Games App]

Shovel Knight: Showdown [6 de julio a través de Amazon Games App]

Star Wars: El Poder de la Fuerza [10 de julio vía Amazon Games App]

Contenido para juegos

Overwatch 2 [disponible hoy] - canjea más cinco niveles en este título gratuito ambientado en un futuro optimista, donde cada partida es una batalla 5 contra 5.

- canjea más cinco niveles en este título gratuito ambientado en un futuro optimista, donde cada partida es una batalla 5 contra 5. Call of Duty: Modern Warfare 2 y Call of Duty: Warzone 2.0 [22 de junio] – podrás conseguir el Track Rivals Bundle, que incluye las armas Final Moments Victus XMR Blueprint y Nitro Lachmann Sub Blueprint, las skins Dustmaker UTV y Heel Toe Hatchback y los stickers Racing Team.

y – podrás conseguir el Track Rivals Bundle, que incluye las armas Final Moments Victus XMR Blueprint y Nitro Lachmann Sub Blueprint, las skins Dustmaker UTV y Heel Toe Hatchback y los stickers Racing Team. Diablo IV [6 de julio] - llévate el paquete de monturas Brackish Fetch.

- llévate el paquete de monturas Brackish Fetch. Pokémon GO [10 de julio] - accede a Time Research, un conjunto de tareas exclusivas de Prime Gaming, que ofrecen premios especiales, incluida una camiseta de Pokémon GO Fest para tu personaje. Perderás la oportunidad de conseguirlo después del 1 de agosto.

Cómo suscribirte a Prime Gaming

Primero, necesitarás una cuenta de Amazon Prime. Si aún no tienes una, puedes registrarte en el sitio web oficial de Amazon y suscribirte a Prime.

Una vez que tengas una cuenta Prime, visita el sitio web de Prime Gaming.

Inicia sesión con tu cuenta de Amazon Prime en Prime Gaming.

Explora las diferentes ofertas y beneficios disponibles para los suscriptores de Prime Gaming. Esto puede incluir juegos gratuitos, contenido exclusivo, recompensas en juegos populares y más.

Para reclamar las recompensas y beneficios, simplemente haz clic en los enlaces o botones correspondientes en Prime Gaming. Algunos juegos pueden requerir que vincules tu cuenta de juego con Prime Gaming para recibir las recompensas.

Asegúrate de estar atento a las actualizaciones y nuevos beneficios que se agreguen regularmente a Prime Gaming. Puedes recibir notificaciones por correo electrónico o visitar el sitio web para estar al tanto de las últimas ofertas.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.