No hay nada mejor que empezar el día con unas ofertas gratis en videojuegos para nuestro smartphone Android de Google. Los juegos que verás a continuación son gratis temporalmente en la tienda virtual de Google Play. Aprovecha en hacerte con ellos, antes de que se acabe el tiempo.



Tales of Illyria:Fallen Knight



Vayamos a la Edad Media para divertirnos con un juego de rol bien desarrollado por parte de Little Killerz.



Gears



Un juego que atrae por los gráficos tridimensionales y su dinámica. Fue desarrollado por Crescent Moon Games.

Runic Rampage



Un juego de acción en el que el jugador deberá recolectar varias piezas de una piedra rúnica para hacerse del poder.



Flipomacy



Los amantes de los puzzle tienen horas de diversión con este juego en el que el usuario deberá concretar 150 retos dentro de un tablero.



Timing Hero VIP: Retro Fighting Action RPG



Lo retro no pasará de moda. Este título desarrollado por Buff Studio es un tributo a quienes recuerdan haber jugado una vez en la GameBoy.