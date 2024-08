Los juegos de pago gratis en Android y iOS no son una pérdida de tiempo. Hay títulos diseñados para que aprendas muchas cosas, desde cosas prácticas para la cotidianidad como idiomas y mucho más. Es así como me topé con un juego bastante divertido que te ayudará a ampliar tu vocabulario en inglés.

Mini Crossword - Word Fun! es un juego de pago gratis en Android que está diseñado para poner a prueba tu ingenio en inglés. La dinámica consiste en resolver minijuegos en formato de crucigramas. La clave es resolver cada desafío mientras mejoras las habilidades lingüísticas a medida que avanzas en una amplia gama de rompecabezas.

A esto hay que añadir la calidad del diseño de la interfaz. La experiencia es fluida e intuitiva, y podrás pausarlo cuando sea necesario. Además, el sistema ofrece pistas para que sigas aprendiendo.

No creas que este juego es el único de pago gratuito para la semana. Hemos confeccionado una lista para Google Play y App Store. Solo basta hacer clic en cada juego para que inicies la instalación de manera segura. No te sientas obligado a descargarlo inmediatamente porque puedes mantenerlo archivado en tu biblioteca hasta que decidas instalarlo aún después de concluida la promoción.

Juegos de pago gratis en Android y iOS

Juegos gratis en Google Play

Icy Village Premium ( US$0,99 ): debes mantenerte caliente y sobrevivir en un ambiente hostil, salvando a otros en el proceso mientras enfrentas distintos desafíos.

( ): debes mantenerte caliente y sobrevivir en un ambiente hostil, salvando a otros en el proceso mientras enfrentas distintos desafíos. Space Shooter: Galaxy Attack ( US$0,99 ): deberás salvar el mundo una vez más, donde tus reflejos se pondrán a prueba.

( ): deberás salvar el mundo una vez más, donde tus reflejos se pondrán a prueba. Cartoon Craft ( US$1,99 ): juego de estrategia en tiempo real basado en dibujos animados.

( ): juego de estrategia en tiempo real basado en dibujos animados. One Shot ( US$0,99 ): pon a prueba tu inteligencia en “física mental”. Este juego requiere que alcances el objetivo con un solo intento.

Juegos gratis en App Store

Realistic Chinese Checkers ( US$3,49 ): prueba tus estrategias para enfrentarte a varios oponentes.

( ): prueba tus estrategias para enfrentarte a varios oponentes. Cuppy Ball ( US$0,99 ): un juego de rompecabezas que requiere que traces un camino para que la pelota entre en el vaso al dejarlo caer.

( ): un juego de rompecabezas que requiere que traces un camino para que la pelota entre en el vaso al dejarlo caer. Brookhaven Game ( US$1,99 ): explora una casa con muchas habitaciones y disfruta de numerosas actividades.

( ): explora una casa con muchas habitaciones y disfruta de numerosas actividades. Kingdom Rush - Tower Defense HD ( US$5,99 ): juego de estrategia en el que colocas tus unidades para asegurarte de que el enemigo no atraviese tus líneas defensivas.

Atención con la descarga de APK

Instalar las aplicaciones de pago a través de APK no son la mejor solución para la seguridad de tu teléfono. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

Te puede interesar