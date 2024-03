Luego de una gran primera entrega, la desarrolladora Odd Bug Studio y el editor United Label han anunciado la secuela del muy buen título de acción y rol Tails of Iron.

Este segundo capítulo llevará por nombre Tales of Iron 2: Whiskers of Winter, y llegará este año para PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Whiskers of Winter retomará la historia de la primera entrega. Aquí, los gamers asumirán el rol de Arlo, mientras nos embarcaremos en una nueva aventura de venganza contra las Dark Wings.

Además de esto, el título muy aparte de lo que será la historia principal, ofrecerá también misiones secundarias en las que deberemos hacer frente a a monstruos y hordas de enemigos. Y para hacer frente a todo esto podremos hacer uso de diversas armas, efectos para aplicarlos a estas y diversas habilidades.

Nuevo tráiler de Tales of Iron 2: Whiskers of Winter