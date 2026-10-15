ASUS celebra los 20 años de ROG con una edición especial de su consola portátil

ASUS celebra los 20 años de Republic of Gamers (ROG) con una edición especial de la ROG Xbox Ally X20, una consola portátil diseñada para disfrutar videojuegos en cualquier lugar. Su propuesta combina un formato compacto con la posibilidad de jugar títulos de PC, ofreciendo una alternativa para quienes buscan llevar sus partidas más allá de una computadora de escritorio.

La experiencia también se complementa con los lentes ROG XREAL R1 Edition 20, que permiten visualizar una pantalla virtual de grandes dimensiones. Para conocer qué ofrece este equipo en la práctica, probamos algunos videojuegos que permitieron explorar tanto la experiencia de juego portátil como las posibilidades de su propuesta visual.

Durante la prueba, uno de los juegos que más disfruté fue EA Football, que ofrece una experiencia visual más realista que la de un videojuego de fútbol para celulares, acercándose a la sensación de jugar en una consola tradicional. Sin embargo, el momento más llamativo llegó al utilizar los lentes ROG XREAL R1 Edition 20, con los que sentí que estaba viendo un partido en una pantalla gigante, como si estuviera en el estadio.

También probé Asphalt Legends Unite, un juego de carreras que me gustó por sus gráficos y la experiencia de conducción. En general, la ROG Xbox Ally X20 me dejó una muy buena impresión, especialmente por la posibilidad de disfrutar diferentes videojuegos en formato portátil y llevar la experiencia visual a otro nivel con los lentes.