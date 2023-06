Los entusiastas de Free Fire que juegan en dispositivos Android e iOS pueden aprovechar un código de canje a partir de hoy, 12 de junio de 2023, para obtener recompensas gratuitas y mejorar rápidamente su inventario. A continuación, se presenta una guía detallada paso a paso para agregar valioso contenido sin necesidad de gastar dinero real en diamantes.

Los códigos de Free Fire están disponibles y brindan a la comunidad recompensas exclusivas, que van desde skins de armas hasta atuendos cosméticos y fichas de la ruleta mágica. Solo debes estar atento para aprovechar todo este contenido, pero recuerda que debes realizar el proceso durante el día de hoy.

Veamos los códigos de Free Fire para hoy, 12 de junio de 2023, para que así tengas un mejor desempeño en tus partidas. No te pierdas de nada siguiendo estas instrucción y no temas por tu cuenta; el proceso no supone hacer trampa para Garena.

FREE FIRE | Códigos de canje para hoy, 12 de junio de 2023

FQWE-RTYU-7YH0

FO2W-KMBV-GVUG

FKFU-FGUR-RCXG

FGYT-GVCD-RTYJ

FYTF-CCDW-S2ZA

F6VT-GYWY-TF5S

F3RU-FH4F-5Y7Y

XSDC-FVGH-JKLO

IUYT-RFDE-SXDC

FVGB-NMKL-GFDX

FVBN-JUYT-REWA

FE4S-RYUJ-HGFD

FAER-TYUI-OKJN

FVCD-SRTY-UIOP

FKJH-BNJK-OPOL

FMKL-POIU-YTFD

FDRD-SASE-RTYH

FHBV-CDFQ-WERT

FU81-OUYT-RDVB

FMKI-87YT-GFD4

Recuerda que solo están disponibles por 24 horas. Una vez que han sido usados o el tiempo haya expirado te saldrá el siguiente mensaje: “el código ha expirado o no es válido”.

Si este es el caso, tendrás que esperar a la siguiente publicación de Garena. Hay que tener en cuenta también que estos códigos tienen una recompensa única que no puede ser traspasada a otra cuenta.

Cuando realices el reclamo, primero deberás iniciar sesión en la web. De esta manera, la comunidad no puede comercializar con las recompensas. A continuación, te explicamos cómo funcionan.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

